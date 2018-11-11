鍾肇政挺鄭 韓流加持陳學聖

2018年11月11日 04:11 中國時報 賴佑維 、 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

爭取連任的桃園市長鄭文燦客家後援會10日在新勢公園成立，蔡英文總統第2度到桃園為鄭文燦助選，外界評估相較蔡多次到其他縣市輔選，顯見對桃園選情樂觀，鄭文燦則說：「票要投進去才算」，呼籲選民一定要出來投票。

蔡英文多次到其他縣市輔選，宜蘭就多達8次，桃園至今僅2次，上回鄭文燦北區競選總部成立時，蔡上台致詞、台下民眾走人逾2成，一度遭批為「票房毒藥」，這回為避免尷尬再現，黨部事先拜託動員單位約束民眾別太早離場，但仍有少數人在蔡致詞時離去。綠營人士則緩頰強調是參加者眾，若同時離場恐會大亂，才分批離去。

蔡英文特別以客語開場，指桃園市已經是發展最快的客家第一庄，完全符合「桃園正好，客家最美」。鄭文燦表示，雖然現在支持度高，但「選票沒投入票匭都不算」，呼籲支持者要出來投票。客家文學家鍾肇政也到場支持，說自己已經95歲，看到這麼大場面相當感動，也高喊：「文燦市長、小英總統加油，台灣加油！」

國民黨桃園市長候選人陳學聖則馬不停蹄為同黨議員候選人站台，互相拉抬聲勢，強調現在是最後關鍵時刻，韓國瑜已把熊熊烈火，一路從南台灣燒進中台灣，預告11日與侯友宜合體到力行市場掃街，12日在陽明公園與30年交情的韓國瑜合辦團結造勢大會，「韓國瑜選前北台灣最後一場就在桃園，目標決戰桃園！」

(中國時報)