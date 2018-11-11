國民黨黨慶大會 交棒傳承意味濃

國民黨新北市黨部10日上午在板橋區新埔國中體育館，舉辦「挺正義、護新北」慶祝建黨124周年黨慶大會。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

國民黨新北市黨部10日在板橋區新埔國中體育館，舉辦「挺正義、護新北」慶祝建黨124周年黨慶大會，吸引逾千名黨員參加。新北市長朱立倫致詞時細數8年來政績，他強調，「相對於台北市，市民可以感受到繁華跟進步。」

現場黨員爭相握手

朱立倫由立委林奕華、民政局長江俊霆、新北市議員候選人葉元之、市議員林金結等陪同出席黨慶活動，朱立倫進場時受到熱烈歡迎，黨員們爭相要與他握手、合影，現場國旗飛揚，氣氛相當熱絡。

朱立倫表示，失去中央政權，對於黨內先進同志，自己這一代要反省檢討，這幾年來努力從地方出發、從新北出發，市民可以感受到市府、市議會一起團結合作，推動市政建設，相對於其他各都，新北是建設最快、進步最快的。

朱立倫細數8年來政績，他說，捷運三環三線8條路線完工3條，還有2條年底完工，總進度56％，光新蓋的大橋就有30座，國民運動中心完工13座，汙水下水道超過90％，所有的重大建設都是以往不能想像的。

朱籲選民出來投票

朱立倫最後提到，選戰倒數，侯友宜代表國民黨參選新北市長，絕對值得市民信賴，最擔心市民不出來投票，4年前自己民調遠勝對手，卻因為投票率太低險勝，在最後關鍵時刻，每一票都不能漏。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，去年上任以來，走遍每個區，越走越勇，國民黨最艱困的時候要站出來，藉由黨慶活動凝聚並展現士氣，所有民調都顯示侯友宜會當選、市議員全壘打，但還沒開票一切都是空談，市民一定要踴躍出來投票。

李乾龍強調，民進黨要倒，台灣才會有前途，國民黨重返執政，台灣人才會有好日子過。

(中國時報)

鍾肇政挺鄭 韓流加持陳學聖 古厝修復落成 雙徐王不見王

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。