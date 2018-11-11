古厝修復落成 雙徐王不見王

2018年11月11日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 巫靜婷、／苗栗報導

苗栗頭份市林氏祖厝落成入厝，國民黨籍縣長候選人徐耀昌因行程延誤至午餐才抵達，「雙徐」未正面交鋒。（巫靜婷攝）

苗栗縣長候選人徐耀昌10日參加國民黨苗栗縣黨部建黨124周年黨慶表揚，同時舉行造勢大會，另一候選人無黨籍徐定禎則到頭份蘆竹湳社區參與林氏祖厝落成，「雙徐」原定同時出席，但徐耀昌因行程延誤至午餐時間才抵達，徐定禎致詞後就先行離開，2人未正面交鋒。

徐耀昌晚到 徐定禎先走

藍營舉行造勢大會，替黨提名的徐耀昌拉抬聲勢，營造大團結氣勢，徐耀昌表示，剩2個禮拜就要選舉，苗栗是全台唯一無政黨輪替的縣市，北神探、南菜販，為延續藍天執政優勢，將以「母雞帶小雞、小雞拱母雞」的方式，打贏這場選戰。

徐耀昌說，過去國民黨執政時，小的不來不知道大的好，「換人做看看」的結果就是民不聊生，許多民生議題幾乎都被杯葛，縣政要延續、苗栗要繁榮，就要團結一致穩住藍天。

徐定禎則到頭份參與林氏祖厝落成入厝儀式，「雙徐」原定同時出席活動，但徐耀昌因行程大延誤遲到，等不及「大徐」到場，徐定禎致詞完後就先行離開，雙方雖然未正面交鋒，兩陣營競選團隊成員仍在會場外圍拜票較勁。徐定禎前晚在三義及苗栗的小型問政會，也有不少民眾到場相挺。

2陣營競選團隊場外較勁

林氏祖厝在第6代子孫林光清精心策畫下，歷經3年的修復過程，共有11幢老屋受惠，重拾蘆竹湳聚落紅磚瓦屋的歷史風華，林與研發團隊獨步全球製成6幅「106公分乘以48公分」的大型磚雕，重現聚落舊時記憶。

徐定禎致詞時表示，林氏祖厝雖位於工業區大煙囪旁，但仍保留許多三合院聚落，如今完成「修舊如舊」是傳統建築最好的見證，政府力量應多介入協助修復保存文化。

(中國時報)