愛妻當龍分身 顧家尪支持燕

廖婉如（中）10日到西屯市場拜票，攤商送上粽子。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
盧秀燕感謝先生廖述嘉（右）幫忙準備消夜。（本報資料照片）

台中市長選舉選情緊繃，民進黨候選人林佳龍的夫人廖婉如近日來馬不停蹄，當起林佳龍分身、到處輔選，積極開拓更多票源。國民黨候選人盧秀燕的先生廖述嘉則隱身盧背後，堅持不輔選，也不干政，盧秀燕說「先生幫忙準備消夜、料理家事就是最好的輔選方法」。廖婉如、廖述嘉分別以不同的方式，成為另一半的堅強後盾。

廖婉如 市場掃街拜票

廖婉如10日偕同西屯區市議員候選人黃淑芬到西屯市場拜票，假日市場裡擠滿買菜的民眾，大家紛紛加油打氣，攤商也送上祝福「高中」的粽子，廖婉如展現十足的親和力，民眾爭相合照、握手，儼然成為選戰的超強吸票機。

除了一早就陪同黃淑芬到市場掃街，廖婉如緊接著又陪同黨籍議員候選人陳世凱、張家銨掃街拜票，傍晚也參加市議員候選人李天生舉辦的「幸福路上音樂會」，儼然是林佳龍的最佳分身，馬不停蹄地衝票、拜票。

廖述嘉 餵飽老婆肚子

有別於廖婉如，盧秀燕的先生廖述嘉幾乎成為選戰隱形人，盧秀燕說，先生長期以來都不介入自己的工作，也不會幫忙輔選，「這是他的選擇，我也支持」。

「他只會守護我一個人，知道我沒吃飯時、在家幫我準備消夜，也幫忙照顧家庭！」盧秀燕表示，先生廖述嘉一直默默守護著自己，對於政治工作也很支持，但不會介入輔選，以後若有機會當選，他也不會干政，以前這樣，以後也是，這就是先生最好的輔選方法。

(中國時報)

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