嘉市長候選人 同場不同框

2018年11月11日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

民進黨籍嘉義市長候選人涂醒哲10日出席第7屆「嘉義心，鐵線情」捐血活動，與民眾微笑打招呼。（呂妍庭攝）

無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗（右）10日出席第7屆「嘉義心，鐵線情」捐血活動，與孩童熱情互動。（呂妍庭翻攝）

投票日前倒數第2個周末假日，為迎接11日的超級星期天，嘉義市長選舉3位主要候選人民進黨涂醒哲、國民黨黃敏惠和無黨籍蕭淑麗10日都以拜票行程為重，不過都不忘出席由嘉義鐵線製品公司主辦的捐血活動，向現場工作人員和熱血民眾致意。

巧妙的是，3人先後現身，蕭淑麗搶頭香早早到場，涂醒哲和黃敏惠短暫同場不同框，兩方人馬錯身而過。

黃涂蕭 周末積極拜票

為了挺黃敏惠，前總統馬英九光10月就4度到嘉市替黃敏惠固椿搶票，今（11日）天將再度來到嘉義陪黃敏惠前往公園、東市場掃街拜票，涂醒哲繼民進黨百工百業活動後，今晚將再與蔡英文總統、行政院長賴清德等人同台造勢，蕭淑麗陣營依舊強調「基層最大」，維持穩紮穩打，拜票、掃街行程為重的選舉基調。

候選人齊讚鐵線公司

昨在第7屆「嘉義心，鐵線情」捐血活動上，3位市長候選人都推崇嘉義鐵線公司為募集雲嘉南地區醫療用血，每年努力辦捐血活動，且隨規模愈來愈大，現該公司每年募得的捐血量，近年在全國民間團體中排名第1，今年目標更上看2萬4000袋，感謝鐵線公司和民眾熱情挽袖捐血。

昨市長候選人各陣營未見明顯交鋒，不過針對馬英九主張新三不，其中「不排除統一」引發爭議，蕭淑麗認為，馬英九對黃敏惠青睞有加，多番來幫黃敏惠選舉造勢站台，黃敏惠是否支持「不排除統一」政策，有義務對市民說清楚講明白，卻遭黃陣營冷處理，不做回應。

(中國時報)