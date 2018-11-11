恆春漁會不滿抹黑 怒嗆提告

恆春漁會日前才因不滿漁會淪為選舉工具、慘遭抹黑，特開記者會強調「漁會是中立的人民團體」，不料近日又捲入鎮長選舉暴力風波。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

恆春鎮長選舉風波頻傳，當中恆春區漁會更是多次捲入其中，先被影射支持某候選人、漁民在鎮長盧玉棟拚連任的說明會場外與鎮代蔡新將爆流血衝突，之後又疑被抹黑為黑道，總幹事陳靜君10日怒發聲明，呼籲漁民用選票抵制盧，並要求對方3天內向漁會道歉，否則將採取法律行動。

遭影射黑道 促3天道歉

恆春鎮8日晚間發生選舉暴力事件，在盧玉棟的政見說明會場外，其助選員蔡新將與恆春漁會一行人不僅上演全武行，還打到見血，9日上午盧與受傷的蔡在病房開記者會譴責漁會理事長陳瑞木帶人鬧場，更質疑有藏鏡人使暴力介入選舉。

捍漁民尊嚴 用選票抵制

不料，這一控訴進而引發「黑道說」。陳靜君表示，針對盧、蔡2人指控恆春漁會是黑道、並取消漁會漁民節補助款等舉動，嚴厲譴責他們為達自己當選目的，不惜抹黑辛苦的漁民。

她強調，漁會是人民團體，成立的目的在幫助漁民，為漁民謀福利，且自始至終都是中立的，不料卻有人為選舉而將無辜的漁民牽扯進來，而且是一而再再而三，漁民只會支持用心為漁民的人，而今盧、蔡為選舉亂抹黑，已讓漁民失望透頂，而漁會也決定呼籲漁民用選票抵制2人，捍衛漁民尊嚴到底，且要求對方3天內道歉，否則採取法律行動。

「請他們去提告！」盧玉棟表示，他不再回應任何問題，若對方覺得他有違法情事儘管去告。

(中國時報)

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