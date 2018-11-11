投縣模擬投票 民眾霧煞煞

南投縣選委會10日舉辦模擬投票。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

今年五合一選舉合併舉辦10件公投案，由於複雜程度前所未見，南投縣選委會10日舉辦投票模擬作業；南投縣長林明溱說，選票和公投票共15張，很容易混淆，民眾在選前最好先了解公投案內容，免得進了投票所還不知道怎麼投！

公職選舉合併全國性公投，增加投開票複雜度，為讓民眾能進一步了解投票作業，南投縣選委會利用舉辦移民節活動，在縣府地下室外廣場舉辦投票模擬，民眾參與踴躍，卻是霧煞煞，得要選務人員一再引導、解說。

南投縣選委會副總幹事黃志聰表示，11月24日投票和開票都採「先公職，後公投」二階段作業。年滿20歲的選舉人可領選票及公投票，年滿18歲者僅能領取公投票。

黃志聰表示，南投縣公職選舉只有5種選舉票，誤投進公職票匭算有效投票；公投案最多可領10張票，投錯公投票匭也算有效票。不過，選票投入公投票匭，或公投票投入公職票匭則是無效票。且要1次同時領取選票或公投票，只願領取部分時，不得要求第2次領票；離開投票所後，也不能再進場。

南投縣488個投開票所，公職選舉部分設置縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉票匭，上方黏貼與選票顏色一致的識別貼紙。公民投票部分，設有3個公投票匭，公投票是白色，投票匭上將黏貼紅色字體的案號，識別貼紙為白色。

(中國時報)

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