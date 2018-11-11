徐榛蔚站台 喊蕭文龍向前衝

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚昨參加鳳林鎮長候選人蕭文龍競選總部成立大會，一進場就受到民眾熱情歡迎。（徐榛蔚競選團隊提供）

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中國時報
／花蓮報導

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚近日接連拜票花蓮中南區，10日至參加鳳林鎮候選人蕭文龍競選總部成立大會，為尋求連任的鎮長蕭文龍站台，一上台就獲得民眾熱烈歡迎。她致詞細數鳳林正在進行的交通建設、客家文化推動等，皆是蕭文龍4年來認真打拚的痕跡，呼籲選民，「縣長投1號、鎮長投2號，1、2、1、2向前衝！」

鳳林鎮為花蓮客家大鎮，下屆鎮長選舉由現任鎮長蕭文龍迎戰前鎮長林廷光，2人都是實力派戰將，蕭文龍有現任執政優勢，加上10餘年民意代表資歷，林廷光則也有2任屆滿的堅強勢力，加上曾任客家事務處長，獲地方客家大老相挺，可說同樣擁有深厚民意基礎。而面對前輩的單挑，蕭文龍將背水一戰。

蕭文龍昨封街舉行競選總部成立大會，支持者湧進會場，座無虛席，國民黨主委鄒永宏、黨提名縣長候選人徐榛蔚皆到場支持，徐榛蔚一到場，即受到民眾夾道迎接，歡迎客家媳婦徐榛蔚到來，鄉親齊聲為她打氣，要她勇敢撐下去，一定支持她。

徐榛蔚致詞指出，鳳林鎮在前縣長傅崐萁、蕭文龍及縱管處的三方合作下，地方建設逐步進行，包括鎮民廣場規畫及周邊道路、設施設備改善，讓國際慢活城市鳳林鎮愈來愈好，都很有感。

徐榛蔚說自己身為客家媳婦，也會持續協助客家當地握文化發展，持續向客委會申請預算，在鳳林鎮校長夢工廠、文化館、文物館未來走向e化、互動化，串聯成花蓮3條各具特色的客家廊道，也拜託民眾能持續支持蕭文龍。

(中國時報)

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