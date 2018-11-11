徐榛蔚站台 喊蕭文龍向前衝

2018年11月11日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚近日接連拜票花蓮中南區，10日至參加鳳林鎮候選人蕭文龍競選總部成立大會，為尋求連任的鎮長蕭文龍站台，一上台就獲得民眾熱烈歡迎。她致詞細數鳳林正在進行的交通建設、客家文化推動等，皆是蕭文龍4年來認真打拚的痕跡，呼籲選民，「縣長投1號、鎮長投2號，1、2、1、2向前衝！」

鳳林鎮為花蓮客家大鎮，下屆鎮長選舉由現任鎮長蕭文龍迎戰前鎮長林廷光，2人都是實力派戰將，蕭文龍有現任執政優勢，加上10餘年民意代表資歷，林廷光則也有2任屆滿的堅強勢力，加上曾任客家事務處長，獲地方客家大老相挺，可說同樣擁有深厚民意基礎。而面對前輩的單挑，蕭文龍將背水一戰。

蕭文龍昨封街舉行競選總部成立大會，支持者湧進會場，座無虛席，國民黨主委鄒永宏、黨提名縣長候選人徐榛蔚皆到場支持，徐榛蔚一到場，即受到民眾夾道迎接，歡迎客家媳婦徐榛蔚到來，鄉親齊聲為她打氣，要她勇敢撐下去，一定支持她。

徐榛蔚致詞指出，鳳林鎮在前縣長傅崐萁、蕭文龍及縱管處的三方合作下，地方建設逐步進行，包括鎮民廣場規畫及周邊道路、設施設備改善，讓國際慢活城市鳳林鎮愈來愈好，都很有感。

徐榛蔚說自己身為客家媳婦，也會持續協助客家當地握文化發展，持續向客委會申請預算，在鳳林鎮校長夢工廠、文化館、文物館未來走向e化、互動化，串聯成花蓮3條各具特色的客家廊道，也拜託民眾能持續支持蕭文龍。

(中國時報)