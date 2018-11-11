台中國際踩舞祭 23隊競演

「台中國際踩舞祭」邀請日本隊伍獻技，活力、創意令人驚艷。（盧金足攝）

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中國時報
／綜合報導

以綠意盎然的街道為舞台，世界第九大新地標的台中國家歌劇院為背景，第3屆「台中國際踩舞祭」踩舞遊行10日在台中市夏綠地公園盛大展開，採移動踩街的形式，近距離與觀眾互動，舞者揮灑的汗水、歡樂的笑顏、舞動的肢體，贏得民眾熱烈掌聲。

台中市長林佳龍表示，今年踩舞祭來自日本、韓國、越南等7隊國際隊伍，共計23隊，表演者透過踩舞祭產生城市國際交流，不僅讓世界看見台中，更讓台中走向世界。

林佳龍強調，踩舞祭的特色是以街道為舞台，結合舞蹈、音樂、口號，觀眾也融入精彩演出，有活力跟創意的活動，打造台中朝盛會城市目標邁進。台中市舉辦表演、競賽、會議、展覽等多元活動，獲國際節慶活動組織「全球節慶活動城市獎」肯定，透過踩舞祭讓更多人看見台中市的美麗。

宏碁創辦人施振榮、台灣科技業先鋒邱再興昨在台中市長林佳龍陪同下，參觀后里園區，走訪花舞館、發現館、「聆聽花開的聲音」等熱門打卡點。施振榮稱讚火紅的機械花相當有特色，是很棒的花博。

南投溫泉季「埔里溫泉知性之旅」，昨在埔里天泉溫泉會館熱鬧開幕，除免費提供埔里咖啡、溫泉點心，並免費開放戶外SPA池供遊客體驗泡湯；南投副縣長陳正昇、埔里鎮長周義雄等，熱情邀民眾來南投泡好湯、嘗美食，賞美景。

(中國時報)

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