求勝選 嘉縣長3候選人強催票

2018年11月11日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

距五合一大選投票日不到兩周，嘉義縣長候選人為求勝選各自出招，無黨籍吳芳銘10日晚間在朴子舉辦「235愛上我經典好歌音樂會」，邀請出身布袋的著名的作曲家陳國德、靈聲樂團主唱玟靈等現場演唱；國民黨吳育仁10日上午前往雲林與韓國瑜、張麗善同台；民進黨翁章梁昨持續拜票，11日將在民雄舉行「嘉義1定贏」造勢晚會，蔡英文總統、行政院長賴清德將為他站台。

吳芳銘昨日晚上7點在朴子舉辦「235愛上我經典好歌音樂會」，邀來陳國德、玟靈等人演唱。吳芳銘表示，陳國德和玟靈擔任志工為他拜票助選，經常被許多歌迷認出來，鄉親除表示支持他之外，也希望陳國德譜寫歌曲反映民眾的期待，並行銷嘉義，在過程中也聽到想要改變嘉義政治生態的聲音，寄望超越黨派、有能力和專業經驗的人來主政，讓嘉義縣能快速發展。

吳育仁昨上午到西螺與高雄市長候選人韓國瑜、雲林縣長候選人張麗善同台，吳育仁表示，南部縣市聯合起來一起共同爭取外銷訂單，讓農民賺錢，是政府的責任。隨選戰進入倒數階段，吳育仁計畫在民雄舉辦音樂會，目前尚在接洽場地中。

翁章梁昨天持續拜票行程，11日在民雄國中對面草皮舉行「嘉義1定贏」造勢晚會，屆時除有金曲歌王施文彬現場演唱外，蔡英文總統、行政院長賴清德、花蓮代理縣長蔡碧仲及嘉義2位立委陳明文、蔡易餘都將為翁章梁站台。

(中國時報)