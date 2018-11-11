求勝選 嘉縣長3候選人強催票

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

距五合一大選投票日不到兩周，嘉義縣長候選人為求勝選各自出招，無黨籍吳芳銘10日晚間在朴子舉辦「235愛上我經典好歌音樂會」，邀請出身布袋的著名的作曲家陳國德、靈聲樂團主唱玟靈等現場演唱；國民黨吳育仁10日上午前往雲林與韓國瑜、張麗善同台；民進黨翁章梁昨持續拜票，11日將在民雄舉行「嘉義1定贏」造勢晚會，蔡英文總統、行政院長賴清德將為他站台。

吳芳銘昨日晚上7點在朴子舉辦「235愛上我經典好歌音樂會」，邀來陳國德、玟靈等人演唱。吳芳銘表示，陳國德和玟靈擔任志工為他拜票助選，經常被許多歌迷認出來，鄉親除表示支持他之外，也希望陳國德譜寫歌曲反映民眾的期待，並行銷嘉義，在過程中也聽到想要改變嘉義政治生態的聲音，寄望超越黨派、有能力和專業經驗的人來主政，讓嘉義縣能快速發展。

吳育仁昨上午到西螺與高雄市長候選人韓國瑜、雲林縣長候選人張麗善同台，吳育仁表示，南部縣市聯合起來一起共同爭取外銷訂單，讓農民賺錢，是政府的責任。隨選戰進入倒數階段，吳育仁計畫在民雄舉辦音樂會，目前尚在接洽場地中。

翁章梁昨天持續拜票行程，11日在民雄國中對面草皮舉行「嘉義1定贏」造勢晚會，屆時除有金曲歌王施文彬現場演唱外，蔡英文總統、行政院長賴清德、花蓮代理縣長蔡碧仲及嘉義2位立委陳明文、蔡易餘都將為翁章梁站台。

(中國時報)

議長專車 載北漂青年投瑜 謝揪網紅開唱 林召萬人助陣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。