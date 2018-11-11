檢警查賄 嘉市涉案議員已出境

2018年11月11日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

繼1名市議員候選人因涉賄遭收押，10日嘉義市東區現任議員的競選總部、住家等處所也遭檢警搜索，不過早在檢警展開行動前，該議員早已出境，因12日市議會定期會將開議，檢調除呼籲他早日出面接受調查，也會視他是否出席議會，進再一步研議是否採取強制處分。

嘉義地檢署查賄動作不斷，至10日止，已收押17人，地檢署以多位檢察官執行幾波查賄行動，陸續偵訊多位樁腳及選民後，確認某尋求連任的市議員涉有重嫌，昨上午11點40分，由檢察官陳靜慧、劉達鴻及多位檢察事務官，率嘉義市調查站調查員，分批搜索該議員競選總部、住家和公司等處所。

嘉檢主任檢察官蔡英俊指出，據查這名議員候選人從今年某月起，交付賄款給多名樁腳，再由樁腳以每票1000元代價，向熟識的選民買票，要求選民把票投給他，因先前約談的部分選民和椿腳指證歷歷，綜合主客觀條件後，認為該議員候選人涉嫌犯罪情節重大，昨才展開搜索，原本以為他仍在進行競選活動，沒想到清查才知道6日已出境，疑似前往大陸。

面對大批檢警找上門，競總工作人員態度低調，面對記者詢問推說「沒事」，不願多談，被問到議員行蹤，則以「議員有其他行程不在」帶過，因無從得知議員為何出國，其家人也無任何涉案證據，蔡英俊表示還是要等到當事人回國才能進一步約談。

被指涉賄選的議員是議壇老將，有意問鼎下屆議長寶座，現傳涉賄，是否影響個人選情和議長選舉，成嘉義政壇熱議話題。

(中國時報)