侯支持零棄養 友善毛寶貝

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜10日成立獸醫師暨支持零棄養團體後援會，侯友宜說，毛寶貝幸福也是人民的幸福，上任後除繼續提升動物之家品質，未來目標是用精準收容、乾淨餵養，並以TNVR方式穩定流浪犬族群且慢慢減少數量，所有毛寶貝都能有安定的家。

侯友宜說，他跟毛寶貝緣分來自警犬，警犬不僅能幹協助破大案，包括緝毒犬、搜索犬到偵查犬，替警察分擔很多工作，攻堅時的槍林彈雨，也常是先鋒部隊，他對牠們有特殊的革命情感。

侯友宜說，擔任副市長期間，經常拜訪新北市動物之家，新北市動物之家不只品質好，在動物保護行政監督聯盟評比更獲得第1名，但好還要更好。

侯指出，除使用TNVR降低流浪犬數，也要讓飼主認知到養育責任而非一時衝動，生命教育課程很重要，讓毛寶貝有溫暖的家，是他以後要做的方向，創造更好的生活品質讓毛寶貝過得更快樂。

侯友宜也不忘催票，要大家讓他能夠進入市府跟大家並肩作戰，他會用38年工作的執行力、決斷力與魄力，改變這座城市，不是充滿政治與抹黑，而是從經濟、交通、環境一起起飛，讓新北市變得不一樣。

媒體問到新北市動保處曾發生愛犬棄養事件，侯表示，新北市這幾年動物保護做得非常得好，難免有一些做得不夠的，未來會盡全力做到最好。

(中國時報)

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