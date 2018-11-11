花博藍破功 政府還要用肺發電？

2018年11月11日 04:11 中國時報 主筆室

月初花博開幕，台中藍天一片，台中市環保局發布新聞「成功協調台中電廠執行降載，這是台中電廠建廠27年以來首例。」媒體取笑政府刻意營造「花博藍」。但兩天後，全台空氣因氣候因素嚴重惡化，高屏地區甚至出現橘色警報。環保署發布訊息，全台火電廠共降載減排8500MW，相當1.5個台中電廠發電量，火電即使降載也營造不出「花博藍」。

中南部空汙讓人心驚，藍天不再有，都市高樓淹沒在茫茫霧霾中，遠山也從視覺裡消失，南部學校辦運動會，學生在「濃霧」中跳大會操，台南新營國小因汙染太嚴重，竟「消失」在監視器中。全台77個空氣品質監測站從原本11站亮紅燈增為27站亮紅燈，從北到南幾乎全部是代表空汙嚴重的紫色、紅色、橙色交錯。

「花博藍」的操作顯然有其極限，氣候改變、擴散不易，若用電又上升，全台都難逃空汙惡化命運。特別是過去蔡政府都以空汙是「境外移入」，主要是來自大陸所造成；但這次很明確空汙都是「自產」，而空汙重要來源就是火力電廠，蔡政府的能源政策就在其中扮演重要角色。

根據環保署的資料，國內空汙來源，大致上1/3來自境外，2/3來自國內；境內來源主要是：交通運輸、電廠與各類工廠、道路與餐飲等其他類；其中電廠占比大概在1成左右，蔡政府再三辯駁電廠非唯一空汙源，但不能否認電廠就是最重要的單一汙染源，這也是外界把目光放在電廠並質疑蔡政府能源政策的原因。

蔡政府的能源政策要全面廢核，改以綠電替代；甚至在綠電尚未完成時，就已先停用核電機組，今年夏天因供電不足才讓核二機組啟用，但無汙染的核電不用，火電只能盡量滿載發電，中南部空汙惡化非常明確，縱然蔡政府稱台中空汙改善有成效，但民眾感受強烈的是惡化嚴重。

這次全台空汙齊拉警報的情況，未來可能會更頻繁、更嚴重，因為蔡政府的能源政策註定要大幅增加火力發電；全面廢核後，台灣電力供應少了近2成，但綠電供應不穩定，不可能替代核電，增加火電實屬必然。蔡政府規畫在大潭、台中、興達等電廠，都要再增加火力發電機組。

雖然蔡政府宣稱要以天然氣替代燃煤，但天然氣發電同樣有空汙與排放問題。太陽能只有白天陽光日能供電，風電則因台灣夏天無風，供電主要在秋冬，未來夏夜既無風電亦無太陽能，只能全靠火電，台灣空氣品質能好嗎？現在台灣空汙紫爆，紅燈多出現在秋冬之後，未來是否變「全年無休」，夏天照樣要亮紅燈？

空汙嚴重情況，國民黨為此提出「2030年非煤」法案，要全面廢除煤電廠，坦白說，無論從專業或現實上看，全面非煤是毫無可能；經濟部反駁「非煤」案說，韓、日仍維持3成左右的煤電，要維持能源多元化與穩定供電，煤電作為重要基載不可能全部廢除。這番話其實也正是蔡政府要全面非核的困難與問題，核電同樣是不可或缺的基載，要維持能源多元化與穩定供電，核電絕對有存在必要。

雖然蔡政府執政兩年多，就已讓中南部空汙惡化到所有民眾都「有感」，但蔡政府一直告訴社會，現在只是能源轉型的過渡期，過了後「明天會更好」。但實際看則難讓人相信，對未來也難樂觀以對。

總體來看，非核家園後近2成的核電歸零，如果全部以綠電替代，就是有8成供電來自火電；但如依照國外估計，綠電頂多占近1成，那就是有9成供電靠火電。未來電力需求必然成長，這9成不只代表比例的增加，數量上增加更多。再以個別看，北中南各大火力電廠，全都要增加機組，大潭甚至要增加超過300萬瓩，坦白說，看不出這些地方空氣品質改善的前景。

造成空汙的原因確實不只是電廠一項而已，其餘空汙源也應努力減少，但蔡政府在降低其他汙染源的同時，卻為了「非核」神主牌而讓最大的汙染源火電一直增加，豈非花費高成本效益卻低、事倍功半？蔡政府不該再硬拗了，趕快拿掉非核教條，專業、務實地檢討修訂能源政策吧。別讓台灣民眾永遠生活在霧霾中「用肺發電」！

(中國時報)