2018年11月11日 04:11 中國時報 主筆室

選舉前夕，蔡英文終於在選票壓力下向人民的苦悶道歉。只是，話才說完又開始老調重彈，強調歷任總統只有她真正放手一搏，未來會繼續改革。這種「道歉不認錯」，已清楚告訴你我：苦日子尚未結束，百姓仍需苦悶。

年底九合一選舉，民進黨從台灣頭宜蘭到南方政治堡壘高雄都面臨崩解危機，中央包袱是關鍵，逼得蔡英文得藉由造勢會首度為民怨致歉。問題是道歉之際，她又說「以前總統不做的我都做了，只有蔡英文真的放手一搏！」這段話，暴露出她迄今仍認定改革有理、是人民誤會。

但請問總統，人民選你，有叫妳對北京鎖國敵對，讓外交走入死胡同嗎？人民有叫妳挾政治干涉台大校長遴選結果，重傷大學自治、學術獨立嗎？台灣雖要發展綠能，但人民有叫妳讓大家用肺發電嗎？有叫妳讓能源轉型硬著陸，導致產業對台投資信心不足嗎？

又或是，人民支持轉型正義，有叫妳廣設黑機關，製造東廠、消滅政敵嗎？人民支持司法改革，但有叫妳放任貪汙前元首趴趴走，重傷司法正義嗎？諸如此類倒行逆施、民意反對的作為，蔡總統都做到了！

「改革」若能讓社會更好，多數人都會舉雙手贊成。問題是，蔡英文的改革顯然是用錯方法，改錯方向；更甚者，改革如果只會改別人，自己人卻吃銅吃鐵、抓緊抓滿，這就不叫改革，而是鬥爭！

無奈的是，蔡英文雖已道歉，卻是道歉不認錯，而且未來還會繼續蠻幹到底。這樣的道歉，能消弭人民對政府的憤怒嗎？答案當然是否定的。

(中國時報)