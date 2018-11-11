2018年11月11日 04:11 中國時報 王欽

大陸《人民日報》海外版旗下的微信公眾號「俠客島」最近發表了一篇文章，題為〈台灣和大陸的距離還有多遠〉，訴說兩岸民間往來的點滴。

該文以江蘇昆山市的台灣文化元素為例，證明兩岸民間交流之深，台灣南部流行的電音三太子表演可以在昆山原汁原味的看到，而當地的慧聚寺也是特別開設作為台商的精神寄託，那裡還供奉著大陸最大的媽祖。

不過，該文也提出一個問題：大陸真的了解台灣嗎？該文提到，在大陸經濟邁入高速發展階段，台灣經濟卻日漸萎靡的時候，許多大陸人開始注意到一些台灣傳出的負面言論，比如「台灣人嘲笑大陸買不起茶葉蛋」就是在大陸廣為流傳的哏。該文指出，這樣長期傳播的哏，並非只是單純的調侃，而是已經帶來副作用，比如形成對台灣人無知、落後的刻板印象，比如對自己發展快速而產生的傲慢心裡，而這種傲慢與偏見，正是人類交往中最可怕的兩種心理。

該文認為，要與台灣同胞共享改革開放的成果，擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化、促進心靈契合，就必須避免傲慢和偏見，推動尊重和互信。

與此同時，《人民日報》在一篇報導中國統促會30周年的文章也特別提到，消除兩岸因長期隔離產生的現實隔閡絕非一日之功，增進兩岸同胞相互理解，實現心靈契合，要保持高度的耐心和定力，堅持不懈地推動兩岸交流合作。大陸官媒多次針對同一主題發表建言，充分顯示大陸已經意識到，在兩岸交流不斷深化的今天，兩岸經貿交流和人員往來看似頻密熱絡，但如果不推進相互理解和心靈契合，終究只是一場空，單純的經貿交流並不必然導致兩岸心理距離的拉近，遑論兩岸命運共同體的型塑。

事實上，「俠客島」的文章中提到的大陸人看待台灣的諸多偏見，確實頗為常見，大陸民間不僅頻繁出現武統聲浪，而且也開始出現仇台、蔑台的思潮，許多大陸人看待台灣人不再有同胞之情，反而充滿厭惡乃至敵視。在這種情況下，不僅會帶來兩岸民間的敵對情緒，實際上也會阻礙大陸惠台政策的實施，因為許多大陸惠台政策為台灣民眾提供了諸多優惠，看在大陸民眾眼裡也會出現相對剝奪感，如果大陸民眾不能以同胞之愛的高度寬容以待，之後必然會出現衝突。

從這個角度看，大陸輿論現在釋放這類訊息，無疑也是在進行事前預防，希望大陸民眾能夠更為理智的看待大陸惠台政策，而面對兩岸遲未統一的局面，也需要大陸民眾能夠保持戰略定力，不應操之過急。

大陸的這種輿論宣傳對兩岸民間互動有其正面的引導作用；反觀台灣社會，反而比較少出現類似的正面引導。過於市場化的輿論場，看重點擊與眼球，媒體更希望看到仇視或者詆毀大陸的言論，而對政治人物來說，操弄對立無疑更有助於贏得選民支持。

即便是有心推動兩岸交流的政治人物，有時也常陷入思維定式，比如馬政府時期的「先經後政」，以為加強經貿連結就會自然而然帶來政治問題的解決，殊不知，如果兩岸沒有有意識地拉近心理距離，深度推進相互理解，再多的經貿往來也無濟於事。

(中國時報)