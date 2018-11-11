2018年11月11日 04:11 中國時報 何懷碩

台灣的民主，虛有其名。人民要到選舉時才能嘗到一點當主人的滋味。多年惡鬥，人民厭惡藍綠，由墨綠中出了一個變身白色的柯P。他上次靠綠營扶植而當選。3年來綠色執政敗績連連，他眼看不向反方向操作便不能連任，遂以「兩岸一家親」，揮別綠營，向藍營示好，也間接遙向紅營拋媚眼。

待到覺察綠營有怨，自己票源有失，立刻由總幹事出面力挺高雄綠營市長候選人輸誠，試圖為柯P挽回綠營的票。但總幹事這一招卻害了他的主子，因為不意中暴露了柯P本來偽裝白色中立，被看破原來的綠底，民調遂立刻下滑，竟與丁守中接近。這是柯P笑傲政壇，目無餘子以來突然陷入的又一次危機。他素人、中立、白色、土直、誠樸的偽裝全拆穿了。他如泥鰍游走於藍綠橘紅之間，一到危急，仍須乞憐於他的本家綠營，但不好意思太明顯，遂由「文化人」總幹事代為表態，卻以「唉」的一聲裝作不是他的本意，十足訛詐。

丁守中本學界中人，不會巧言令色，不玩弄台式選舉的花樣與話術。他多年為台北市謀畫新政，苦無良機一展抱負。這回看穿柯營，為求達目的，不擇手段，說了重話，他批小野「政治亂倫」。沒想到竟引發小野演了一齣有聲無淚的滑稽戲。小野以為丁學問不如他，所以口氣很大。他質問丁有沒有讀書？連他的暢銷小說都不知道，對他及他的朋友的成就與貢獻全無認識，而且予以抹煞，使他「看到人心最黑暗的一面」，所以他乾哭。柯P假裝憐他「文化人」從未經受過可怕的選戰，見他受委屈而疼惜他，毅然給小野兩個擁抱。這齣很難見到的精采表演，兩位政客肉麻、幼稚的鏡頭，令人覺得台灣最可笑的風景是這種人。

從事思想、學術、純文藝等創作是「文化人」；從事大眾娛樂文化、流行文化、影視廣告以營利，也可稱「文化人」。小野與柯P知道兩者有何差別嗎？他們二人都特別表示文化人從不碰政治，好像與政治有連結便不清高不超然。其實這都屬於書沒讀好的陋見。更荒唐的是，他們身上「政治」比「文化」多得多。自古最傑出的文化人與文人，不但不遠離政治，而且為國族增光，為人民喉舌，常對權力者有所批判。名垂青史的文人，從屈原、杜甫、蘇軾、辛棄疾、陸游、史可法、黃道周、梁啟超、魯迅、胡適、殷海光等等偉大文化人，他們在才華與成就之外，有為天下之公心，不就是政治主張嗎？文化人人格的高下，端看他是為天下還是為自己；是為義還是為利。一生依附國、民兩黨，今日甘為最騎墻的柯P做「文化門神」。不問是非，只倚權勢，也正因此而激起丁守中的義憤。

許多人驚讚韓國瑜為何能引發全台龍捲風，韓自身的才情與性向特別切合今年的選戰，固為主因，而更大的原因，是台灣有極大的苦悶。韓是一枚鋼針，虛肥的汽球一戳即破。如果沒有綠營所積壓極深的民怨，便不會有陡然崛起霸王級的韓流。這場選舉的結果，已可會心不遠。（作者為國立台灣師範大學退休教授）

(中國時報)