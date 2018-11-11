境外勢力 民進黨終極奧步？

2018年11月11日 04:11 中國時報 張孟湧

年底地方選舉，完全執政的民進黨選情不佳，不過民進黨領導階層並未謙卑檢討，反而釋放「境外勢力介入台灣選舉」的訊息；近期美國在台協會理事主席莫健訪台期間，也拋出「憂心外在勢力改變輿論風向，散播不實訊息」。種種跡象讓人不免憂心，民進黨是否已與美國達成默契，要在選前甚至在選後大肆操作此奧步，意圖扭轉選情並穩固民進黨的執政地位。

各方都在預測民進黨最後會使出何種奧步，扭轉不利選情。其中之一，乃是透過與2016年美國總統大選「通俄門」事件做連結，形塑境外勢力介入台灣選舉之氛圍。民進黨操作此奧步，若能獲得美國當局的背書，可使該連結更具合理性。

民進黨操作此奧步，可以達到兩個目的：第一，選前可將選情不好，歸咎於境外勢力釋放假消息、提供金援、網路上不利民進黨的留言都是境外勢力等，並呼籲台灣民眾支持與美國關係密切的民進黨。第二，倘若開票結果仍呈現敗選態勢，則可運用境外勢力對台灣選舉的各項干預為由，透過檢調司法系統進行調查，合理化不發給當選人當選證書，造成當選人無法上任之情況。

近期，包括國安局、法務部、調查局及陸委會等諸多單位，已陸續對外釋放「境外勢力傳播不實訊息干擾內部事務與民主法制」、「境外勢力提供政治獻金給候選人」、「境外敵對勢力涉入賄選，要求檢警調加強查察」等訊息；調查局長呂文忠接受媒體專訪時甚至表示，調查局已有蒐證及掌握，現立案偵辦中。

從民進黨操作境外勢力介入選舉的奧步跡象顯示，民進黨的目標似乎已鎖定對高雄選情造成嚴重威脅的韓國瑜。倘若政府有關單位在選前拋出已掌握韓國瑜收受境外勢力金援或其他事件，並對韓國瑜及競選總部人員進行搜索或約談；這樣的奧步操作，恐對高雄市長選舉結果產生嚴重衝擊。更進一步推論，倘若選舉結果韓國瑜當選高雄市長，中選會恐會宣稱因為當選人收受境外勢力金援或其他案件接受調查中，待調查結果確定前不會發給當選證書，造成當選人無法上任。

蔡英文近日在宜蘭輔選時已明確表態，為抵擋境外勢力入侵，必須有一個守護台灣價值的政黨，而民進黨就是守護台灣的力量。民進黨在野時喊得震天價響的「換人換黨做做看」，在完全執政後都不適用了，竟將反對者、批評者、網友們都歸類為境外勢力，讓人不禁打了一個冷顫。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)