2歲男童餓死前 母開心夾娃娃

2018年11月11日 04:10 中國時報 林郁平 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

近期虐童事件簿

北市發生2歲男童慘遭餓死案件，檢警昨相驗男童屍體，發現全身僅剩皮包骨，體重僅6公斤，約是2個月大嬰兒重量。警訊時，林女說嫌兒子吵鬧，才關在廁所，常一餐沒一餐餵食，男童甚至會撿垃圾桶內的東西吃。訊後依遺棄致死罪嫌送辦。檢方偵訊後將林女責付其母、蕭姓男友3萬元交保，皆限制住居。

北檢外勤檢察官昨天下午在市立二殯相驗，初步研判男童有段時間營養不良，但身上沒有明顯外傷，將擇期解剖調查有無其他病因或外力傷害。

陳屍馬桶旁 全身發黑

警消前晚接獲報案，到場都被眼前景象嚇了一大跳，發現男童幾乎成為骷髏、全身赤裸發黑，蜷曲死在廁所馬桶旁，地上都是排泄物，令人不忍卒睹。警方將20歲林姓生母、蕭姓同居男友帶回。精神狀況不穩的林女領有重大傷病卡。警方查出她在中山區酒店上班，生有1男1女，幼女去年8月突然暴斃，警方一度緊張是否遭虐身亡，後證實為夭折。

警方調查，林女交往關係複雜，在嘉義與男童生父未婚生下子女後，將男童交由阿姨撫養，今年5月隻身北上到酒店上班。7月與另名前男友租下套房同居，沒多久2人分手，前男友搬離該處。他昨稱從未曾見過受虐男童。林女8月在網路認識現任蕭姓男友，林女的哥哥也因阿姨不願再帶小孩，將男童帶到台北，所以3名大人、1名小孩全擠在約6坪大、僅有1張床墊的套房內。

母推兄照顧 怨滑手機

林女供稱，因男童會吵鬧，加上空間不足，才會關在廁所。自己常因工作喝醉，會睡在姊妹淘家中，所以男童平日都由哥哥照料，還怪哥哥常整天滑手機，不顧小孩。上月底發現哥哥偷了她8000元，2人大吵一架後，哥哥便搬離該處，推說所以無人照顧小孩。員警忍不住怒斥，難道這10幾天你自己都不用照顧嗎？

林女說，8日晚出門上班時，還聽到男童聲音。警方發現，9日上午林女下班後，還與徹夜打網咖的蕭男一起開心地夾娃娃，返家後可能發現男童已死亡，卻未立即報案，反落跑至附近公園呆坐數小時，後來林女打電話給母親及友人，大家勸她應該要報案，林女拖到晚間7點才打給119。

因林女說詞反覆、避重就輕，警方昨日請林母從嘉義北上協助調查，並將傳喚林女的哥哥到案，以釐清相關照顧責任及案情。

(中國時報)