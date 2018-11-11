承諾卻不修法 執政者的傲慢

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中國時報

蔡英文總統去年宣示要遵照大法官會議釋憲結果修法，但近1年半修法空轉，政府講一套做一套，被批為了選舉考量騙選票。執政者應有承擔與積極作為，如果對支持者作了承諾，又對推動修法一拖再拖，讓法律陷入空窗期，就顯得是態度傲慢。

同婚釋憲結果出爐後，法務部官員曾就朝野立委提出各個民法修正案版本，對相關法律檢索夫妻、配偶、父母等名詞，發現若修民法將牽動至少112條法規、356條規定都要配合修正，修法幅度之大、牽連之廣，不是單純修民法就可達成。

也因修法需耗費許多時間進行協調與溝通，大法官會議宣告民法禁止同婚違憲時，特別以「限時失效」的做法，給予行政機關一段時間，避免造成無法可管的「無政府狀況」，基於尊重最高審判、釋憲機關的司法判決結果，政府理應全力配合依指示辦理。

不料，修法淪為行政機關互推皮球的情況，行政院雖在去年成立「同性婚姻法制研議專案小組」，但該小組召開3次會議後就對外消聲，連負責督導該小組的人也表示「相關問題已經不歸她管」。

就連民法主管機關法務部，蔡清祥7月上任部長後公開表示，法務部會在明年5月24日期限前完成相關修法作業，但法務部完成修法草案仍需送交立法院審查，在民進黨中南部選區立委對同婚有疑慮情況下，能否在期限前達成共識完成，有很大變數。

民進黨選舉時推動修法要讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，但大法官作成解釋後，卻憂心多數民意，遲未進行修法，已減損政府執政的威信。

(中國時報)

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