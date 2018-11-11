不論公投結果 同婚明年可登記

2018年11月11日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

月底選舉，同婚與愛家團體共提5件公投案獲中選會審核通過，24日將由18歲以上的公民投下同意或不同意的選票。不管結果如何，依大法官會議釋憲結果，明年5月24日起，同性伴侶可向戶政機關辦理結婚登記，屆時立法院仍未完成修法，將造成法律空窗期。

大法官會議去年5月24日作成解釋，認為民法關於婚姻規定，沒有保障相同性別者的婚姻自由權及平等權宣告違憲，相關機關應在2年內完成修法或制定，至於直接修改民法或是設立「同性伴侶法」等專法，大法官會議未下指導棋。

雖然蔡英文總統表態指示要求行政部門須在期限內送交立院完成修法，不過，連時任法務部長的邱太三就在憲法法庭直言，同婚的爭議在中南部衝擊很大，社會上對同婚與否還沒有共識，修法後會有祖先牌位算「考」還是「妣」的問題。

大法官會議作成解釋至今，行政院研修小組一直無具體方向，也因此民間團體發起同婚與反同婚公投，均將在這次選舉進行公投。

外界擔心，具有反同婚意涵的愛家聯盟反同婚、反同志教育、同婚專法的3公投案，與挺同婚的同性婚姻和性平教育2項公投案一起進行投票對決，未來公投結果，立場相反的兩公投案都通過，行政機關應如何執行？如何做成最後決策？立法院該怎麼修法?

對此爭議，法界指出，依公投法的立法宗旨與目的，只要有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，就為通過對於公投提案同意，但公投是為了讓人民對於重大政策及立法意向，提供一個方向，並沒有實質的約束力。

法界人士表示，大法官作成的釋憲結果，任何法院的判決及行政機關執法都必須要遵守，換言之，只要2年的法定時效一到，同性伴侶即可依釋憲結果到戶政機關登記，且對方不得拒絕。

(中國時報)