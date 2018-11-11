王月蘭慈善基金會 遺愛人間

2018年11月11日 04:11 中國時報 李坤建 ／台北報導 ／台北報導

「大媽開的不只是這個家的門，她敞開了心扉，把我們全當親生的兒女。她成了我們的大媽。對她而言，我就是她的長子，接納我如同己出，我也深深的體會她這份真心的摯愛。」王文洋細細的回憶著…。

台塑集團創辦人王永慶上月辭世10周年，元配王月蘭4年後過世。王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋雖非王月蘭親生，但在王家二代中與大媽最親近。王文洋說，大媽對父親犧牲奉獻70餘載，也無私寬容對待他的母親楊嬌，對大媽，他有無限感激。

王永慶年輕時透過介紹和嘉義中醫師之女郭月蘭結婚。郭月蘭婚後冠夫姓改名王月蘭，十多年未能生育，當她知道丈夫和楊嬌生下一女，私下接楊嬌母女到王家，視她子女如己出，讓丈夫無後顧之憂衝刺事業。王永慶陸續開設碾米廠、木材廠，後來成立台塑集團，成為台灣首富，集團「起家媽」王月蘭居功厥偉。

王永慶家規甚嚴，大人還沒吃完飯，小孩不准上桌。王月蘭為不讓王文洋挨餓，會私下先給他一碗飯，上面有片肥肉和祖母最愛的醬菜。「直到現在，我覺得那飯的味道，就是人生最大的滿足與喜樂。」

王月蘭在丈夫過世後4年辭世，享年93歲。「大媽過世那晚，我永遠也忘不了」王文洋接到醫院病危通知後趕到，她眼睛微睜對著他微笑，直到過世，還一直握著他的手。

王月蘭生前發現台灣仍有許多弱勢需要幫助，2011年王文洋成立「財團法人王月蘭慈善基金會」，隔年大媽辭世，但已種下慈善種籽。基金會2012年和北市社會局合辦為期5年的「童心協力─兒童希望發展帳戶專案」，基金會提供一比一教育培育基金，協助低收入戶家庭共同儲備第二代子女教育投資基金；並透過財務知能等多元教育課程，帶動家庭脫貧自立。

王文洋感念父親的栽培，2013年以獎助學生向學為理念，成立「財團法人王永慶先生教育基金會」，每年贊助活動與對象相當多，包括與世界宗教博物館合作，推動偏鄉學生多元文化教育、舉辦「2300萬人的幸福學堂」、開放偏鄉學校申請參觀博物館校外教學活動。另外，還有「你是我兄弟．送愛到災區」，贊助新竹高中、方曙商工、霧峰農工等43個班級生命教育教材課程，讓父親和大媽的精神遺愛人間。

(中國時報)