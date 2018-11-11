毛孩妨礙打手遊 老蕭哭喊「走開」

老蕭昨出席寵物雲公益記者會。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導

蕭敬騰（老蕭）10日出席「ETtoday東森寵物雲公益記者會」，熱愛貓狗出名的他，出道至今幫助逾3000隻毛小孩，家中養的10隻貓狗都是領養來的浪浪；老蕭去年9月領養的愛犬「咖啡」因之前受過創傷、怕人，領養後曾一度失蹤，他當時親自搜索32小時，尋獲後激動淚崩，昨他說：「咖啡現在還是怕我，但我知道牠很愛我，只是還無法突破關卡。」

老蕭領養咖啡後曾同床1個月，「結果把我的床尿得亂七八糟」，他凡事盡量順著咖啡、培養感情，「現在已經很放鬆了，牠其實非常溫柔，只是害羞又不懂表達。」

老蕭認為收養流浪動物要耐心及愛心，盡力讓毛孩子擁有安心的環境，「讓牠們自由發展開心就好」。

曾到墾丁覓地

聊起和毛小孩相處，老蕭透露最受不了的是每當自己在房裡打手遊，貓狗們總愛來撒嬌、妨礙他打電玩，「有時侯我會躺在床上，貓就躺在我胸口，後來我改用投影（玩手遊），貓就直接擋著投影、螢幕全黑。」偶爾他實在忍不住，對貓狗哭喊「走開」，隔天他睡醒看見毛孩子還在睡，就故意吵醒牠們，互動逗趣。

老蕭之前提過計畫打造流浪動物樂園「浪浪城」，追問目前進度？老蕭說：「計畫一直有，缺的不是地或錢，缺的是人才，需要龐大人力。」透露曾到墾丁看地，「希望能在各地都設立，包括海外。」

(中國時報)

老蕭霸氣自封夾王之王

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。