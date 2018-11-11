霹靂科幻展明年港都見

2018年11月11日 04:11 中國時報 李承陽 報導

「琉璃仙境」（左圖）與「等活地顎」（右圖）都是台北場的亮點。（資料照片）

霹靂藝世界粉絲創作大賽

今年是霹靂一哥素還真登場30周年，霹靂舉辦了一系列的慶生活動，其中最大型的無非就是「霹靂藝術科幻特展」，戲迷在酷熱的夏日中，用實際的行動、寶貴的時間，到中正紀念堂和喜愛的角色度過歡樂時光。

雖然為期88天的展覽已結束，但並不是句點，日前霹靂宣布「霹靂藝術科幻特展」將在明年春節，正式降臨高雄駁二藝術特區，邀請南台灣粉絲朋友們一同見證傳統藝術文化的創新、突破。

原班人馬打造高雄場

無論是在展區「天宙之間」徜徉於時光洪流，回味那無窮的霹靂時光，在「琉璃仙境」漫步蓮花河中感受清香白蓮的獨有魅力， 「三十經典」細細鑽研留下屬於自己的珍貴畫面，或是「魔吞十二宮」欣賞霹靂跨界時尚合作重新詮釋偶藝之美，都讓人印象深刻，而接下來打造高雄場展覽的團隊，也正是「霹靂藝術科幻特展」的原班人馬。

《中國時報》與霹靂布袋戲合作「霹靂藝世界」屆滿周年，周年活動粉絲創作投稿大賽現正徵稿中，粉絲們可為偶像創作新故事、新形象，亦可利用看展時拍下的照片作為投稿創作的素材，桌布合成、插畫、四格漫畫等不同形式都歡迎投稿，獲勝作品將刊登於《中國時報》，還可以抽多項精美好禮。

(中國時報)