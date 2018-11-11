班鐵翔瘦8公斤妻讚體力變好

2018年11月11日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

Celine手上戴2.2克拉鑽戒，價值188萬。（粘耿豪攝）

61歲資深演員班鐵翔與比小他7歲的台商妻子Celine結婚滿2周年，10日晚補辦婚禮，席開40桌。新娘Celine手上2.2克拉的婚戒由班鐵翔精心挑選，他說本來想買1克拉多的鑽戒，珠寶商介紹鎮店之寶後，他驚喜到馬上秒訂，價值188萬，超出原本預算的4倍；其他配件由珠寶商好友贊助，1對4克拉的鑽石耳環加上2克拉項鍊，配件總價值近千萬。

婚禮含贊助總花費1500萬，班鐵翔又豪擲百萬送鑽戒，「不是我有錢，Celine跟我相遇是上帝旨意，她是上帝手中的珍珠，我想鑽石可以搭配她，用一種心意謝謝她照顧我、委身於我。」Celine昨拍照時滿臉疲態，班鐵翔說，這周每天平均只睡2至3小時，他嘴角還因此冒痘子。

結婚2年一切圓滿

班鐵翔昨在婚宴上搭高空小纜車出場，接著唱英文歌〈Love Me with All of Your Heart〉獻給老婆。結婚2年的心得？班鐵翔引用好友范可欽的話：「只要老婆高興，一切就圓滿了。」Celine每天耳提面命，希望班鐵翔早睡早起、不要太累，「他覺得體力允許就接戲，但做太太一定都會心疼。」

笑稱妻是教育班長

班鐵翔笑言老婆現在是他的教育班長，她一聲令下，他1個月瘦8公斤，戒了消夜、酒，飲食要算卡路里，再配合健身，「我現在是熟齡型男」，Celine誇他體力也變好，班鐵翔轉頭問：「妳怎麼知道？」她羞說：「我當然知道，他照鏡子次數也變多，看自己有沒有翹臀。」夫妻倆預計明年2月去美西度蜜月。

(中國時報)