班鐵翔瘦8公斤妻讚體力變好

2018年11月11日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

Celine手上戴2.2克拉鑽戒,價值188萬。(粘耿豪攝)

61歲資深演員班鐵翔與比小他7歲的台商妻子Celine結婚滿2周年,10日晚補辦婚禮,席開40桌。新娘Celine手上2.2克拉的婚戒由班鐵翔精心挑選,他說本來想買1克拉多的鑽戒,珠寶商介紹鎮店之寶後,他驚喜到馬上秒訂,價值188萬,超出原本預算的4倍;其他配件由珠寶商好友贊助,1對4克拉的鑽石耳環加上2克拉項鍊,配件總價值近千萬。

婚禮含贊助總花費1500萬,班鐵翔又豪擲百萬送鑽戒,「不是我有錢,Celine跟我相遇是上帝旨意,她是上帝手中的珍珠,我想鑽石可以搭配她,用一種心意謝謝她照顧我、委身於我。」Celine昨拍照時滿臉疲態,班鐵翔說,這周每天平均只睡2至3小時,他嘴角還因此冒痘子。

結婚2年一切圓滿

班鐵翔昨在婚宴上搭高空小纜車出場,接著唱英文歌〈Love Me with All of Your Heart〉獻給老婆。結婚2年的心得?班鐵翔引用好友范可欽的話:「只要老婆高興,一切就圓滿了。」Celine每天耳提面命,希望班鐵翔早睡早起、不要太累,「他覺得體力允許就接戲,但做太太一定都會心疼。」

笑稱妻是教育班長

班鐵翔笑言老婆現在是他的教育班長,她一聲令下,他1個月瘦8公斤,戒了消夜、酒,飲食要算卡路里,再配合健身,「我現在是熟齡型男」,Celine誇他體力也變好,班鐵翔轉頭問:「妳怎麼知道?」她羞說:「我當然知道,他照鏡子次數也變多,看自己有沒有翹臀。」夫妻倆預計明年2月去美西度蜜月。

(中國時報)