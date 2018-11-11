飯店慶感恩節 火雞餐PK饗客

2018年11月11日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

台北花園大酒店推出濃濃在地風味的「感恩聖誕火雞禮籃」，售價3280元/籃（需3天前預訂）。（台北花園大酒店提供）

「爐烤手工火雞胸肉捲」（圖中）微焦餅皮佐以火雞肉與雞肉慕斯，創造全新食感。（台北中山意舍酒店提供）

感恩節即將到來，對美、加等西方國家而言，感恩節大啖火雞料理，不僅是感謝上天賜予豐盛食物，更是闔家團圓的重要日子，正如同華人世界慶祝的中秋節，在外打拚遊子在感恩節也會返家團聚，加深彼此感情，國內各大飯店也抓住感恩節的歡慶節奏，各家主廚均以火雞料理譜出全新的味覺交響曲。

美國感恩節為每年11月第4個星期四，今年落在11月22日，傳說16世紀某個冬天，受英國迫害的清教徒乘坐五月花號抵達美洲，因飢寒交迫造成死傷無數，在印地安原住民幫助下，學會狩獵、種植南瓜等技巧，雙方合作歡慶豐收，雖然實際上的歷史參雜著種族屠殺與剝削的苦澀，但這天仍被視為感恩節的起源。

火雞胸肉捲口感佳

國外除了大啖火雞料理外，基督徒也習慣在教堂禮拜祈禱來年順遂，街道上以大型化妝遊行和表演活動大肆慶祝。在台灣，感恩節的氣息雖沒那麼濃厚，但各大飯店都會推出應景的火雞料理饗客，內用料理、外帶禮籃也一應俱全，滿足不同族群需求。

針對外食族，台北中山意舍酒店Buttermilk摩登美式餐廳推出「感恩節分享餐」，11月16至25日限期供應，大分量適合4人分享，主餐「爐烤手工火雞胸肉捲」以美國火雞肉為食材，手工拍打嫩化後填入雞肉慕斯低溫爐烤，再以焦香餅皮裹入滑順雞肉。凱達大飯店百宴自助餐22日晚間供應「頑童烤火雞」、「南瓜派」等餐點，廚師現場示範切片火雞秀，火雞外皮金黃油亮，口感富含嚼勁，視、味覺享受一次滿足。

近年流行外帶火雞在家辦趴，板橋凱撒大飯店推出全新「經典香烤火雞禮籃」，火雞外層塗抹大量義式香料，腹中塞入櫛瓜、南瓜及栗子等後以低溫爐烤，淋上香料油再以大火二次爐烤上色，搭配手工野莓醬與紅酒醬滋味一絕。台北花園大酒店六國點心坊推出「感恩聖誕火雞禮籃」，香料燒烤火雞內餡夾入八寶紫米飯、客家老菜脯、生蚵及鹹蛋黃製作，充滿濃厚在地風味。

莓果醬增食材風味

喜愛微甜口感饕客，不可錯過麗緻坊的「田園燒烤培根火雞」及香格里拉台北遠東國際大飯店的「火雞禮籃」，其中「田園燒烤培根火雞」外層以培根片妝點，培根豐厚油脂可中和雞肉乾澀感，奶油香氣撲鼻而來；「火雞禮籃」則先以蘋果汁、柳丁汁及黑熊蜂蜜醃漬3天，夾入整顆蘋果、西芹、蘿蔔、洋蔥及月桂葉，最後刷上蜂蜜以火槍炙燒，焦糖化外皮具備多層次口感。

市售火雞肉質較為乾柴，大多搭配雞肉醬汁或莓果醬汁品嘗，凱達大飯店西餐主廚許錫財表示，每年感恩節適逢蔓越莓產季，莓果醬汁酸甜口感能突顯食材風味，加上鮮豔色澤可增加視覺感，是搭配火雞佐料首選。

(中國時報)