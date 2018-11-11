2018年11月11日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

主廚以隔夜火雞肉製作「火雞青醬巧巴達三明治」（左）、「彩椒野菇火雞肉奶油燉飯」（右）美味料理。（羅永銘攝）

主廚特製「火雞肉巧達南瓜濃湯」以洋蔥、馬鈴薯、洋菇為基底，混合新鮮南瓜泥、火雞肉、鮮奶油等製作。（羅永銘攝）

凱達大飯店西餐主廚許錫財擁有30多年豐富餐飲經驗，教導大家使用隔夜火雞肉製作料理。（羅永銘攝）

歐美過感恩節講求的是菜餚豐盛，料理擺滿桌才能突顯一年的豐饒與感恩的心情，由於志在追求吃到吃不下，感恩節隔日如何將吃剩的食材化為隔夜料理，就成為各家庭大顯身手的美味第二戰場，尤其對現代的小家庭而言，大分量的火雞常有吃不完情形，凱達大飯店西餐主廚許錫財特別設計3道隔夜料理，使用易於取得的食材搭配火雞肉，在家也能DIY火雞料理，讓節慶的饗宴無限延伸。

輕食類的「火雞青醬巧巴達三明治」使用雞胸肉入饌，外層麵包任選佛卡夏、巧巴達或吐司，中間夾入青醬、美乃滋、番茄和乳酪片，最後放上滿滿火雞肉，加入橄欖油製作的青醬，能有效提出麵包風味；許錫財建議，因應台灣氣候，未食用完畢的火雞肉記得冷藏或冷凍，料理才能吃得安全又安心。

「火雞肉巧達南瓜濃湯」延續傳統巧達作法，以大火爆香洋蔥，加入馬鈴薯、洋菇、巴西里碎、南瓜泥、高湯及鮮奶油拌炒，搭配火雞肉、麵包丁點綴；小訣竅是起鍋前試試馬鈴薯是否軟嫩，以確保食材已熟透。美味的「彩椒野菇火雞肉奶油燉飯」靈魂在於高湯，使用火雞骨和蔬菜燉煮，搭配彩椒、什錦菇和茄子，起鍋前收汁15分鐘口感最佳。

(中國時報)