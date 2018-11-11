溫筱鴻傳授時尚經育新秀

2018年11月11日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

圖片提供溫筱鴻、中時資料庫

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溫筱鴻從事時尚產業20多年，參與過各種與時尚產業相關的工作，半年多前她又成為了溫教授，在她的時尚人生經驗中，很高興能有這樣的使命與責任和年輕人互動，進行各種經驗的分享與傳遞。

談到近期創建的「T Fashion時尚實驗基地」，溫筱鴻回首她的「時尚人生」，在實踐服裝設計系畢業後，從《BAZAAR》雜誌擔任一名小業務開始，雖然現在看來像是人生的一小步，卻讓她嘗到能將喜愛的工作與所學結合是何等幸福之事。就這樣，她和時尚結下了不解之緣。

從裡到外改變嘉裕

因為在國際雜誌待了許多年，她深深體認到台灣必須要有能夠與國際交流、接軌的平台。15年前她剛好有契機舉辦「ELITE Super Model」選拔賽，活動結束後裕隆集團董事長嚴凱泰邀請她擔任嘉裕公司大中華區副總經理，及上海凱納爾國際有限公司董事長。

這是她第1次轉換跑道負責服裝品牌，在老闆的信任下，她有機會對嘉裕這個老品牌大刀闊斧地改革，當時她做了幾項大改變，「新商品、新商標、新概念、新店裝」，在11年多的期間，更參與米蘭、巴黎，紐約等各大時裝周，讓她擁有時尚國際視野，見識更多從未接觸過的時尚領域。

推廣「台北好時尚」

她說：「感謝提拔我的伯樂嚴凱泰先生，他是我人生中最重要的貴人，我秉持著這些獲得的養分，也努力地茁壯成為其他人的伯樂，像是台北市政府產發局商業處，執行的『台北好時尚』服裝設計大賞，擔任評審長時選出了周裕穎，他現在已成為紐約時裝周等國際舞台上的台灣之星，其他還有像吳日云、陳奕良、張祐豪、顏立翔（Kenny Yen）、李維錚、馬毅、謝宇農、黃秀瑾等設計師們，溫筱鴻也努力推廣，讓他們被更多人看見。」

目前時尚大環境追求「個性化」，以往快時尚與國際精品的顧客將轉向有別於他人的穿著，她認為這是台灣獨立服裝設計師最有機會的時候。台北市政府在永樂市場4樓創建的「T Fashion時尚實驗基地」，將388坪的場域打造101個小型展覽空間，聯合輔大，實踐，嶺東等14所時尚相關大專院校，整合時尚品牌與設計師，包括克萊亞、林國基、陳俊良、李冠毅、徐明美、Daniel Wong、吳亮儀、春稻制服、伊林娛樂等，與「台北好時尚」服裝設計比賽歷屆得主周裕穎、簡國彥、柯瑋倫、林廷菡等，結合永樂市場2、3樓的布料與打版師推動經驗傳承，另外還有《VOGUE》、《GQ》、浪live直播、《美麗佳人》等時尚媒體、時尚科技TG3D、問大咖，Style me、EST時尚人才共享平台等，打造一條龍的時裝供應鏈，是她認為所從事的時尚工作中，最有意義的一件事。

時尚供應鏈相關工作五花八門，不止設計師，還有秀場指導、策展人、倉儲控管、網路行銷等，溫筱鴻常調侃自己是「只剩樓管沒當過」，在整合「T Fashion時尚實驗基地」的同時，也像是將溫筱鴻的時尚拼圖拼湊完整，很多人問她對於生活緊湊、步調快速的時尚工作，有沒有曾經失去熱情、挫折、不想前進的時候？

溫筱鴻回答，當然有，但永遠只是一念間就過了，處女座A型，上升星座牡羊座的她，永遠要求完美但又充滿樂觀與熱情。她面試過無數的同事同仁，總是告訴新進人員要有「熱情、態度、專業」，缺一不可，也常常勉勵自己和主管一定要有「邏輯、記憶、反應」，才能更加有領導力與組織策略能力，因應不同規畫。

永保熱情迎接挑戰

8年多前溫筱鴻成了時尚節目評審，當時製作人薛聖棻幫她取了「時尚CEO溫筱鴻」這個名號，她同時擁有鴻宣時尚整合行銷公司，出過《女人要過好日子》、《女人的幸福執行力——充實妳的腦袋跟口袋》、《溫筱鴻的鐵戰人生：時尚CEO的18堂職場實戰課》3本書，也相當樂於替任何想進入時尚產業的人指引一盞明燈。

她在課堂上總對學生說「Welcome to the fashion world（歡迎來到時尚世界）」，在溫筱鴻看來，能夠在時尚世界裡站穩腳跟，擁有核心競爭力、站在浪尖上雖重要但不是首要，如何能夠永遠保持熱情、永遠願意接受不同的挑戰，才是讓自己不被挫折浪潮淹沒的祕訣。其實無論哪個領域，計畫永遠趕不上變化，不變的是持續設定不同挑戰、新的目標，以平常心積極努力地面對，事事全力以赴，自然而然就能培養出屬於自己的時尚態度，翱翔各處。

(中國時報)