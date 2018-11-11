Mortlach跨世代醇厚珍藏

（圖片提供帝亞吉歐）

友善列印
中國時報
報導王儒哲

具濃厚神祕色彩的傳奇酒廠Mortlach慕赫，來自有世界威士忌首都之稱的蘇格蘭「達夫鎮（Dufftown）」，是該區域第一間合法酒廠，因其獨一無二的肉質風味（Meaty）與醇厚口感，被知名威士忌專家Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」，在20世紀前多用於頂級調和式威士忌的基酒，只有極少數威士忌行家有幸一親其芳澤。

今年11月Mortlach慕赫2.81於全球推出全新系列包含12年、16年及20年3款頂級蘇格蘭單一麥芽威士忌，包裝全面升級為750ml，設計呈現極具當代感的奢華質感，唯一不變的是全新酒液仍保留了品牌最引以為傲的豐富層次與醇厚口感；全球機場免稅通路也同步推出獨家販售酒款─Mortlach慕赫14年單一麥芽威士忌。

體現肉質風味

Mortlach慕赫2.81的全新系列4支酒款，風味上承襲酒廠醇厚多層次的獨特個性，但以不同方式入桶熟成。其中12年透過美國與歐洲橡木桶的雙桶熟成，創造圓潤且細緻的絕佳風味，最能體現品牌獨特「肉質」風味，暱稱為「小女巫（Wee Witchie）」，是品牌入門首選。14年是辛香味最濃厚的一款，暱稱為「旅行者珍藏（Alexander’s Way）」；20年則以Mortlach酒廠最珍稀的酒液熟成，整體調性和諧卻富有層次，暱稱為「家傳藍勛（Cowie’s Blue Seal）」。

作為新系列上市主打款的16年，完美復刻90年代限量版Flora & Fauna系列中價格高漲、一瓶難求的絕版逸品Mortlach慕赫16年，同樣以100％雪莉桶熟成，呈現甜美與乾果辛香口感，獲世界知名威士忌專家Dave Broom盛讚：「全新的慕赫就像是一道開通歲月的隧道，將回憶中那已不可觸及的經典與美好引渡回歸，就像是暗夜裡森林中的野獸，終帶著霸氣，王者歸朝。」

全新Mortlach慕赫2.81單一麥芽威士忌將於11月於全球上市，逕洽服務專線0800-005-188。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)

溫筱鴻傳授時尚經育新秀 Amarok V6舒適行車最大化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。