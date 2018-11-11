Mortlach跨世代醇厚珍藏

2018年11月11日 04:11 中國時報 報導王儒哲

具濃厚神祕色彩的傳奇酒廠Mortlach慕赫，來自有世界威士忌首都之稱的蘇格蘭「達夫鎮（Dufftown）」，是該區域第一間合法酒廠，因其獨一無二的肉質風味（Meaty）與醇厚口感，被知名威士忌專家Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」，在20世紀前多用於頂級調和式威士忌的基酒，只有極少數威士忌行家有幸一親其芳澤。

今年11月Mortlach慕赫2.81於全球推出全新系列包含12年、16年及20年3款頂級蘇格蘭單一麥芽威士忌，包裝全面升級為750ml，設計呈現極具當代感的奢華質感，唯一不變的是全新酒液仍保留了品牌最引以為傲的豐富層次與醇厚口感；全球機場免稅通路也同步推出獨家販售酒款─Mortlach慕赫14年單一麥芽威士忌。

體現肉質風味

Mortlach慕赫2.81的全新系列4支酒款，風味上承襲酒廠醇厚多層次的獨特個性，但以不同方式入桶熟成。其中12年透過美國與歐洲橡木桶的雙桶熟成，創造圓潤且細緻的絕佳風味，最能體現品牌獨特「肉質」風味，暱稱為「小女巫（Wee Witchie）」，是品牌入門首選。14年是辛香味最濃厚的一款，暱稱為「旅行者珍藏（Alexander’s Way）」；20年則以Mortlach酒廠最珍稀的酒液熟成，整體調性和諧卻富有層次，暱稱為「家傳藍勛（Cowie’s Blue Seal）」。

作為新系列上市主打款的16年，完美復刻90年代限量版Flora & Fauna系列中價格高漲、一瓶難求的絕版逸品Mortlach慕赫16年，同樣以100％雪莉桶熟成，呈現甜美與乾果辛香口感，獲世界知名威士忌專家Dave Broom盛讚：「全新的慕赫就像是一道開通歲月的隧道，將回憶中那已不可觸及的經典與美好引渡回歸，就像是暗夜裡森林中的野獸，終帶著霸氣，王者歸朝。」

全新Mortlach慕赫2.81單一麥芽威士忌將於11月於全球上市，逕洽服務專線0800-005-188。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)