Amarok V6舒適行車最大化

（圖片提供台灣福斯商旅）

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中國時報
報導郭隆富
（圖片提供台灣福斯商旅）
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全新一代Amarok V6自全球上市以來廣受消費者的青睞，以充沛的動能、舒適的座椅設計以及寬敞的內裝空間榮獲2018國際皮卡大獎的殊榮，也是皮卡市場中唯一贏得2次殊榮的車款。

台灣福斯商旅今年第四季推出Amarok V6 Comfortline，配有3.0渦輪增壓柴油引擎，搭配八速Tiptronic手自排；以2967cc的排氣量可輸出204匹馬力並可在1250─2750轉速時達到51公斤米的最大扭力表現，不但快速湧現，且可延伸1500轉，擁有非常好的平原式扭力輸出。同時搭配全時4MOTION四輪驅動與附有動能回收裝置的四輪碟煞，讓皮卡玩家即使在最惡劣的條件下仍能駕駛出頂尖行車的舒適性。

外觀方面，Amarok V6 Comfortline搭配「Posadas」17吋鋁合金輪圈與高亮度鹵素頭燈，貨斗空間擁有寬達1222mm的裝載寬度，及高達2.52平方公尺的總乘載面積，不論商務或裝卸大型戶外休閒用品等都能使用。

內裝則以實用取勝的Kemisu織布材質與四向調整真皮方向盤，另配備Composition Audio音響系統與Climatic電子式冷暖空調等，兼顧實用性與越野性能。

台灣福斯商旅於今年10月開始以實際行動支持「CQ2十分有型」的寶島義剪車，這是一台以Amarok V6 Comfortline拖曳骨董露營車的行動髮廊，內改裝成為同時可服務2位來客的環境，裡面空調、梳洗等專業設備一應俱全，期盼讓愛心傳遍全台灣各大城小鎮。加入寶島義剪車愛心做公益的行列：搜尋LINE帳號「@a123456789」。

(中國時報)

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