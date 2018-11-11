Ballon Blanc再現經典傳奇

2018年11月11日 04:11 中國時報 報導魏嘉虹

全新Ballon Blanc系列腕表，為鐘表界的一顆璀璨明星，首款於2014年上市，今年11月推出鱷魚皮皮革表帶，以平易近人的價格，將卡地亞珠寶美學設計融於其中，同時提供表殼鑲鑽款式選擇。精巧、不退流行且新穎的設計，具備經典的Ballon Bleu傳奇元素。既不雷同又不過於出格，Ballon Blanc系列腕表如同一顆彗星，在滿月之夜畫過卡地亞工作坊的夜空，並在Ballon de Cartier腕表的表殼中再現。

卡地亞珠寶與製表的精髓相互交融，締造出珍貴、細膩、俏皮且充滿女性魅力的珠寶腕表。腕表無比輕盈，秉承所有經典符號，面貌卻煥然一新，彷彿著上嬌豔的容妝，表殼始終呈現卵石的外型，如同一只珍貴的粉盒。

陽光飾紋表盤、銀質羅馬數字—Ballon de Cartier系列中的標誌性元素無一缺席！同時搭配鍍玫瑰金劍型指針，羅馬數字時標和閉合分鐘軌略微偏離軌跡，以便凸顯四時位置鑲嵌的一顆光芒璀璨的鑽石，更具女人味。

全新Ballon Blanc de Cartier白氣球系列女士腕表，以原創設計展現全新面貌。璀璨單鑽勾勒出表盤明豔照人的曲線，盡顯光華；腕表輕盈優雅，編織出卡地亞珠寶及製表的祕密。18K玫瑰金表殼，石英機芯，四時位置鑲嵌圓形明亮式切割鑽石；鍍銀陽光射線紋飾磨砂表盤，金色鍍層劍形指針，藍寶石水晶鏡面，亮面黑色鱷魚皮表帶，18K玫瑰金針釦式表釦，防水深度約30米。

(中國時報)