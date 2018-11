烈酒風土學 品醇美味關係

從發麥、蒸餾、陳年等步驟,才能形成一瓶風格特殊的威士忌,烈酒的風土特色,比誰都明顯。圖為Lagavulin海島之最 Best of the Isles 16年單一麥芽威士忌,就有正統的艾雷島風格,建議售價1990元。