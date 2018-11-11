烈酒風土學 品醇美味關係

2018年11月11日 04:11 中國時報 黃唯淯 、 周子傑 （圖片提供各品牌） 報導（圖片提供各品牌）

泰斯卡（Talisker）是斯開島（Skye Island）上唯一的蒸餾廠。斯開島為火山岩地型， 又接壤海岸邊際，讓它的酒體有著強烈的礦石風味又深具海風鹹味，相當特殊。

斯開島地型大多為火山岩石灰石地質，貧瘠的土地確能蒸餾出獨具風味的原酒，是它的特殊之處。

麥卡倫（Macallan）有自己一套完整且複雜的雪莉桶供應鏈，僅供自家酒廠使用。圖為麥卡倫位於西班牙的雪莉桶陳年倉庫。

從發麥、蒸餾、陳年等步驟，才能形成一瓶風格特殊的威士忌，烈酒的風土特色，比誰都明顯。圖為Lagavulin海島之最 Best of the Isles 16年單一麥芽威士忌，就有正統的艾雷島風格，建議售價1990元。

噶瑪蘭琴酒KAVALAN GIN結合宜蘭在地紅心芭樂、楊桃與金棗的香氣，風味淡雅卻又層次豐富，適合做各式調酒之基底。

杜松子是琴酒的主要原料。

從傳統英式琴酒出發，融合台灣在地風味的宮殿琴酒，讓Spring Vodka奪下去年世界烈酒大賽的雙金殊榮。

來自德國黑森林的Monkey 47琴酒，使用了多達47種稀有草本為原料，其發展史堪稱工藝蒸餾及琴酒的縮影。圖為其黑森林酒廠內龐大且獨特的銅製「馬車頭蒸餾器（Carter-Head still）」。

風土，不僅是造就烈酒獨特性格的顯學，也是引領品飲者將酒的「天、地、人」性格融會貫通的重要索引。

土地水源影響威士忌口感

橡木桶雪莉桶熟成催生獨特風味

■在威士忌淵遠流長的領域中，最能用來代表風土的字眼首推「煙熏」（Smoky）和「泥煤」（Peat），這兩個單字代表了威士忌從發麥過程到入桶後，周邊環境對酒液的潛移默化。很多人以為風土（Terroir）這個字眼僅能用在紅酒上，其實深究起來，威士忌產地裡強調土地與水源帶來的影響，程度甚至不亞於釀造酒款。

烘烤大麥賦予氣味

要深究威士忌的風土，得先從土壤開始說起。威士忌最主要的原料大麥在進行糖化與酵母分解的過程前，需要先經過發麥手續，接著烘烤大麥讓它停止發芽；這個烘烤的步驟，就是威士忌被賦予氣味型態的第一步驟。

在古代釀製威士忌時，烘烤大麥的燃料來源主要是泥煤。當植物或動物屍骸未完全腐爛就被掩埋，經過萬年後碳化不完全，就會形成所謂的泥煤。泥煤大多存在於溼地區域，在早年煤氣與瓦斯還不盛行時，泥煤是蘇格蘭家家戶戶拿來生火炊煮的主要燃料，因為泥煤與地貌有很大的結合，因此視各種不同的地型，泥煤燃燒後也會產生各種大異其趣的風味。例如高地區（Highland）的地型特色以寒冷的針葉林為主；奧克尼島因為石楠花的茂盛發展，讓當地的泥煤有另一種花蜜香味；再相較於艾雷島（Islay）豐富的海藻與海水鹹味，彼此之間的風土特色立顯不同。

Omar水果威士忌吸睛

另一個影響威士忌口感的最大特色則在於橡木桶。或許有人會問，橡木桶又跟風土有什麼關係？孰不知關係可大了。在威士忌的世界裡，橡木桶不管是新造的，或是使用二手陳年桶，都跟「地域」和「風格」有很大的關聯性。以台灣知名Omar威士忌來說，品牌最大的特色在於它的水果風味威士忌（包含荔枝、梅子和葡萄酒桶），這些特殊的橡木桶，是在南投酒廠初期協助農民收購滯銷水果後拿來釀酒之用，這一批橡木桶除了刻畫著早期台灣的社會生活型態，連帶也存有相當程度的歷史意義。

使用雪莉桶有SOP

而知名的雪莉桶更不用說了，早期的雪莉桶是蘇格蘭當地釀酒時儲存原酒的唯一容器，當時並不流行所謂的木桶賦予酒液風味等特殊手法，選用雪莉桶只是因為它價格便宜，加上西班牙雪莉酒在英國是最受歡迎的飲用酒，因此一批一批的原酒喝光後，空掉的橡木桶順理成章就被蘇格蘭人買去裝原酒，爾後才發現原酒在橡木桶裡熟成的奧妙。

現今雖然雪莉桶仍舊是陳年大宗，但時空地域需求均已大相逕庭，如今的雪莉桶供應鏈十分完整，麥卡倫甚至包下整個雪莉桶供應鏈供自家酒款使用。麥卡倫的雪莉桶使用有嚴格的規範；首先以風乾後的紅橡木片組裝成全新橡木桶，在裝填雪莉酒後要經過6年雪莉酒的熟成後，才將橡木桶運送至蘇格蘭供酒廠使用，且每只橡木桶僅能使用2次即廢棄。

不同酒廠有不同的雪莉桶使用原則，有的偏好真實雪莉酒風味，雪莉酒和橡木桶均需為歐洲當地生產；有的則將美國白橡木與歐洲紅橡木混合使用並裝填雪莉酒，讓橡木桶有更多不同的發揮可能。

另外裝填的雪莉酒也有各種不同的特色，原因在於雪莉酒雖甜，但氣味輕淡，通常做來過桶的雪莉酒常為Oloroso，甜度香氣適中；而一般的Fino與Amontillado則為輕盈酒體，原酒較難吃進雪莉桶香氣。另外世人愛好的PX甜雪莉酒則又因為氣味與口感過強、糖味更重，雖然初期能賦予原酒好的色調與口感，但時間一長容易影響原酒最初始的口感與特色，比起來，時間的掌控比Oloroso更為困難。

琴酒「個性化」再掀風潮

KAVALAN GIN富果香搶攻市場

■穀物或水果等農產品裡所含的澱粉及糖分，是驅動發酵最重要的能量來源，而烈酒便多是從中蒸餾而成。即使通過宛如「淨化」一般的蒸餾過程，我們在品嘗烈酒時，依然能感受農作物本身對烈酒風味的影響，好比在喝龍舌蘭時（尤其是喝Tequila shots），舌尖能清楚感受一股辛辣且粗獷的草本氣息；白蘭地都還沒入口，豐沛的果香早已在鼻腔內引爆，這與它的主原料葡萄息息相關；喜歡喝蘇格蘭單一麥芽威士忌的人，大多著迷於大麥渾厚深沉的風味，與大力擁護帶著一絲獨特香甜的美國波本威士忌迷形成鮮明對照，此與後者的穀物配方包含玉米有關。

草本氣息創多種組合

琴酒的風味來源，與上述烈酒不盡相同，琴酒之所以獨特且受人喜愛的主因，往往並非來自其主要原料杜松子，而是一起蒸餾到那純淨酒液中的豐富草本氣息。其次要草本原料的風味，有時比主原料杜松子還搶戲，卻也因此創造出琴酒層次分明、同時充滿地域聯想的鮮明性格。所謂草本，其實包括果實、種子、根莖、樹皮、花朵及草葉等等，它們不僅是賦予琴酒香氣的主要來源，所能創造出的風味組合更是變化無窮。

工藝蒸餾潮興起後，琴酒更被視作最能表現「在地」風味的烈酒。相較於有些威士忌酒廠所在地，是種不出主要原料大麥的，蒸餾琴酒的草本原料則幾乎都是取自當地，並於當地蒸餾完成，原料取得要比許多烈酒來得更「在地」，而琴酒自由卻又充滿鮮明地域性格的香氣及風味組合，也吸引無數酒廠及獨立釀酒師相繼投入，期望蒸餾出最在地、個性化的滋味，才讓沉寂已久的琴酒於幾年前復興成功。

製作琴酒，過程與提煉精油有點類似，都是藉由加熱，分離植物的香氣進入酒精之中。許多植物只能聞其香，卻不見得能嘗得到味道，這與分子易於結合氣味更甚於味道有關。不過，天然草本植物的香氣，常常都是細微且難以捉摸的，如何讓草本植物為琴酒增添香氣，使之穩定並成為獨特風味，而非流於「杜松子雜燴果汁」，便考驗著酒廠及蒸餾師調合香氣的秘方及功力。拜工藝蒸餾風潮之賜，強調小批次、鮮明性格與在地特色的獨立蒸餾廠如雨後春筍般興起，不少酒廠會強調在地特質，除了擷取當地特有草本植物，蒸餾時所需大量的水，也成為講究的焦點。

位於台灣宜蘭的噶瑪蘭酒廠，以高品質的台灣威士忌站上國際舞台，近日更再接再厲推出「噶瑪蘭琴酒KAVALAN GIN」，搶佔基酒市場。製作噶瑪蘭琴酒的中性烈酒，與噶瑪蘭威士忌相同，特選優質單一大麥麥芽，磨碎後以雪山山脈的純淨水源混合糖化，才加入酵母發酵，經過德製蒸餾器緩慢蒸餾3次及2次過濾後，再添加天然萃取物及香味物質調配而成。除了賦予琴酒基本性格的杜松子及芫荽籽之外，該款琴酒還有淡雅的柳橙及檸檬皮香氣，並特別融入宜蘭在地特色，如當地盛產的紅心芭樂、楊桃及金棗，交織出一幅果香豐富，餘韻留有草本回甘特色之琴酒。

宮殿琴酒精選10原料

成功以冷泉伏特加拿下2015世界烈酒比賽銀牌獎的Spring Vodka，則以位於桃園龜山兔坑村的雲山酒廠為基地，蒸餾器不僅是兩位創辦人親自設計打造，還把酒廠當作瘋狂實驗室，在這裡針對水質、麴菌及麥芽進行各種實驗，陸續打造出本地蒸餾的福爾摩莎白蘭姆酒、蜂蜜酒及金桔酒。以一隻可愛兔子為品牌識別的Spring Vodka，去年更以走London Dry Gin風格的「宮殿琴酒（Palace Gin）」，奪下世界烈酒大賽的雙金牌殊榮。

有別於一般市面上標榜中性口味的琴酒，「宮殿琴酒」有著強烈的性格，此與10種精選原料息息相關。台灣麻豆所生產的文旦皮，這種亞熱帶柑橘柚類不僅香氣迷人，且是十足在地、很有台灣味的原料。

初嘗這支琴酒，除能感受杜松子、芫荽籽及荳蔻等英式乾型琴酒的風味代表外，還能感受甘草、杏仁及桂皮的特殊香氣；口中些許辛辣的刺激，則來自於薑。尾韻除了有柚子的甘甜，還帶有檸檬及橘皮的清香，層次雖然豐富，但卻有令人舒暢且熟悉的風味。為了讓具有200年歷史的London Dry Gin風華重現，釀酒師依口感比例及不同的時間參數，將10種精選原料依據浸泡在原酒之內，以壺型蒸餾法萃取出酒頭，酒心，酒尾，蒸餾完畢後，不再調入或加工任何味道，造就這款立於傳統，卻又飽含在地情懷的琴酒。

酒後不開車安全有保障

(中國時報)