琴酒喝進寶島情懷

「銀座酒向」酒吧主理人酒向明浩，也是銀座酒吧首度在台展店的第一人。

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中國時報
1.「Akebono曙」以鮮榨台灣文旦汁及檸檬汁調製，微酸帶甜的柔順口感，尤能凸顯ROKU的清新柚香。
2.「ROKU Tea」為經典調酒Martini之變奏，是以浸漬過台灣文山包種茶的ROKU為基底，並以日本清酒取代香艾酒，最後飾以鹽漬櫻花，是一口感強勁、香氣十足的特調。
3.這款「Akane茜」以浸漬過台灣關廟鳳梨的ROKU為基底，混合甜苦艾酒及金巴利酒之後，最後噴上白州威士忌增添香氣，是一苦甜適中、層次豐富的調酒。

「六ROKU」為三得利旗下第一款日本頂級琴酒，代表它是運用6種經典的日本植物為原料，包括櫻花、櫻花葉、日本柚子皮、煎茶、玉露以及日本山椒。本屆「台北國際烈酒暨調酒展」，三得利特別請到日本冠軍調酒師酒向明浩客座，以「一期一會」為創作主題，結合文山包種茶、斗六文旦、關廟鳳梨等在地食材，推出3款融和日式細膩與台灣多元風味的限定特調。

從調酒師的觀點來看，酒向先生認為以當地原料蒸餾琴酒，同時配合當地的氣候及水源，讓琴酒的在地化連結十分合情合理。雖然這次與ROKU合作的3款調酒只用了文旦及鳳梨2種在地水果，不過酒向先生卻對於將荔枝與琴酒一起蒸餾很感興趣，對茶葉、中藥甚至九層塔，也是他躍躍欲試、心目中「台灣特調」及「在地風味蒸餾」的獨特元素。

(中國時報)

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