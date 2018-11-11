107萬人國保欠費10年恐損老本

2018年11月11日 04:10 中國時報 報導張羽萱

國民年金保險上路將滿10年，不少人已領過相關給付，但不少人有欠費狀況，開辦第一期保費至今未繳有107萬人，勞保局提醒，明年1月底「十年期限」開始陸續到期，再不繳將影響國保年資及給付權益，呼籲被保險人趕快補繳，免得損害老本權益。

國民年金保險自民國97年開辦，只要符合25歲以上、未滿65歲，沒有勞、農、軍、公教保險者，會自動納保，目前月保投金額為1萬8282元，費率為8.5％，每月保費1554元，個人負擔其中6成、932元，政府負擔4成、622元，目前被保險人約有337萬人。

限期補足不影響給付

國民年金保險提供五大給付，包括老年年金、生育、喪葬、身心障礙年金、遺屬年金。勞保局統計，目前國保累計給付金額已達2390億餘元，共計有136萬餘國人受惠。

截至目前為止，國保老年年金已照顧近100萬名老年人口，與國民共同分擔照顧高齡人口的經濟壓力，生育給付已照顧近14萬個家庭，身障、遺屬年金等也已照顧近10萬個家庭，共同紓解高經濟風險家庭可能遭逢的困境，而喪葬給付也照顧近17萬個家庭，國民年金的開辦，目的在於讓老年有基本經濟保障、民眾遇到緊急事件時，能夠稍微紓解經濟壓力。

國民年金的好處多多，勞保局提醒民眾，如果欠費不繳會影響給付權益。明年1月底即將面臨「十年期限」，若開辦第一期的保費欠費遲至明年1月底前未繳或是未來有欠費逾10年未繳，老年年金給付就無法採A式計算，只能夠以B式計算，但是欠費有在10年內補繳，不影響給付金額。

（勞動部勞工保險局廣告）

(中國時報)