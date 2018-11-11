台灣精品金質獎 第27屆得主揭曉

2018年11月11日 04:11 中國時報 報導黃詩芬

第27屆台灣精品金質獎得獎名單9日揭曉，由副總統陳建仁親自頒發金質獎榮耀，他表示，台灣精品獎是國家年度具指標性的選拔活動，對得獎廠商的優異表現給予極大肯定，也期許未來更多廠商加入，讓更多創新的台灣精品被世界看到。

外貿協會董事長黃志芳在恭賀所有台灣精品得獎企業的同時，特別提到台灣精品今年9月以德國柏林馬拉松主要贊助者之一的身分，帶著台灣精品隊參加馬拉松比賽，賽事來自肯亞的選手突破了世界紀錄，在通過台灣精品拱門的同時，畫面透過現場實況轉播、全世界一同見證，值得記錄的瞬間也把台灣精品推向了國際。

黃志芳董事長大讚台灣精品獎「Amazing, unbelievable, excellent」，就像是「台灣產業的奧斯卡金像獎」。

30件金銀質獎得獎產品代表台灣產業創新價值的縮影，包括：慶鴻機電的智慧化線馬驅動五軸高速加工機、台灣國際造船的65000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪、巨大機械的TRANCE E+ SX、上銀科技的內視鏡扶持機器手臂、嘉鴻遊艇的87呎豪華遊艇、群創光電的6.17”深度感應技術─可延伸觸覺之新式三維觸控顯示裝置、喬山健康科技的專業商用曲步多重訓練機、美利達工業的120全避震車、雷虎科技的海龍號加長型水下探勘六軸無人潛艇以及東台精機的金屬粉床式積層製造設備。

下（第28）屆台灣精品選拔預計於明年6月分在台灣精品官網公告（www.taiwanexcellence.org/tw）並受理報名，或洽外貿協會行銷專案處形象推廣三組查詢。

(中國時報)