《版畫在臺灣》集結20名家大作

2018年11月11日 04:11 中國時報 報導何志平

潘孟堯，《無題》，2015年。 圖片提供長歌藝術傳播

鐘有輝，《自然之歌》，2015年。 圖片提供長歌藝術傳播

版畫是把已經刻好圖像的媒材「表面」沾滿油墨，再複印到另一個媒材「表面」，所產生的視覺藝術形式。要畫出栩栩如生的作品已經很難，如果透過各種雕刻技術再來製成版畫，實則難上加難。由資深媒體人吳放出品的《版畫在臺灣》請到版畫大師廖修平等20位名家，運用作品講述屬於臺灣的版畫故事。配合書籍發行，並推出精緻的限量套裝手製版畫典藏品。

有臺灣現代版畫之父譽稱的廖修平表示，年輕的時候，我曾以為版畫就只是木刻而已，直到去日本留學，看到銅版畫、石版畫，才知版畫的多元性。而後為溯源於版畫之根，負笈於巴黎、美國等地深造、教學，才深刻體會版畫的奧妙，從而引進臺灣，成為國內藝術發展的重要環節。他說，1973年我回臺任教臺師大後便醉心於版畫教育，把國外帶回來的大量國際版畫展覽圖片、畫冊及投影片，運作在課堂上解說現化版畫的概念及技術，讓欠缺國際視野的未來藝術家們，能從較熟悉的黑白木刻版畫，接觸到另一種具色彩變化豐富性和濃淡輕重層次感的當代版畫。

出品人吳放指出，廖修平老師初進臺師大是選擇油畫這條路，並跟著廖繼春及李石樵2位大師學習，留學日本後嘗試從版畫中找出自己的創新之路，及對故鄉濃郁的思念及情感。這樣狂熱的念頭讓他發展出具肌理變化、獨特風格與豐富色彩的作品，而後轉往歐美發展獲得極大的成功。由他協助文化部促成的「中華民國國際版畫雙年展」已逾30年，可以說臺灣版畫的發展，廖修平絕對是先驅並享有無可替代的地位。

廖修平 臺灣現代版畫之父

吳放說，《版畫在臺灣》精裝集中廖修平的作品《福》，運用壓克力彩並結合金箔色彩特性，型塑大紅大金的喜氣洋洋色調，也希望透過作品傳遞出在不安與人心浮動的臺灣社會氛圍中，還是要珍惜當下，福氣自來。廖修平的作品及為人處事在他看來是一位「創作風格獨特，任事守份篤實，學術豐厚精博，態度謙遜有禮」的導師級藝術大家。

此外，在《版畫在臺灣》精裝集還有位大師級人物鐘有輝，恰巧小恩師一輪的他是廖修平第一屆學生當中的高足，更在廖修平號召學生創立「十青版畫會」時擔任首任會長，甚至連出國深造都選擇恩師在日本就讀的筑波大學。此番際遇與恰逢版畫大時代的潮流下，讓鐘有輝成為繼廖修平之後的臺灣當代版畫大師。此外，更在迢迢的學習之路上，遇到生命中的美好，與其相知、相許、相互學習與扶持的妻子，也是版畫大師的林雪卿。

鐘有輝 草葉成為創作符碼

鐘有輝在《版畫在臺灣》的創作《自然之歌》裡，充分反映出他對臺灣這塊土地的熱愛，尤其他在偶然的靈光一閃中將楓葉、榕樹葉、月橘及酢醬草等置於畫版上，而這些草葉在不同的顏料下交錯相疊的作品，有如色彩魔術師般立體而透明，讓這幅作品宛如象徵生命不息的複合體，交織出特有的視覺語彙。吳放認為草葉是鐘有輝神來一筆的創作符碼，他不僅在木版上創作，也在金屬版上繪出草葉的強韌，更在壓克力版、玻璃版上留駐草葉透亮疊合的身影。

潘孟堯 致力完善版畫環境

在臺灣提到版畫的環境，潘孟堯的「彩田版畫工作室」絕對是箇中翹楚，占地300坪的園區，潘氏伉儷的工作室約莫140坪，其餘空間則為花園、水塘及林園步道，用世外桃源形容亦不為過。令人訝異的是，看似不起眼的工作室空間是特別為版畫教學量身設計的，各類版型凹、凸、平、孔設備俱全，2台西班牙進口專業版畫機，腐蝕室、製版室、印刷室及可容納30人的教室，甚至2樓還備有客房，這樣的環境及熱情真可謂臺灣版畫界的驕傲。

吳放說，觀看潘孟堯作品《無題》，會由牛的舐犢情深中看出農家子弟純真的赤子之心，而鄉間清靜的環境更促使心靈在最大舒放後，創作出與自然融為一體、渾然天成的作品。不論在肌理、線條、圖像上，都可以感受出強烈的生命力。他說，《版畫在臺灣》是近年來收錄當代版畫大師最完整的作品集冊，除了上述3位大師外，還有匯集林雪卿、蔡義雄及楊明迭等17位大師精湛版畫作品，見證了臺灣版畫藝術的發展史。

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(中國時報)