甄選入學採5選4 108年學測命題新趨勢

2018年11月11日 04:10 中國時報 報導周長泰

明年1月25日登場的108年學測有多項變革，其中最重要的就是甄選入學改採「學測5選4」，也就是各校系可採計學測4科成績，作為入學依據。採計科目減少，是為了讓考生可依個人性向及對未來大學發展規畫，自己決定重點科目。另一方面，配合學測選考的改變，也調整了考試時間與順序，過往考生常表示國文寫作80分鐘作答時間不夠，108年起延長為90分鐘，同學將有更充裕的時間發揮，社會科與自然科的考試時間也從100分鐘延長為110分鐘，同學將有更多時間作答。

有長期輔導升學經驗的優勝學習李旭文老師表示，從大學個人申請參採科目組合發現，同時參採社會科與自然科的只有45個系組，比例極小，許多學生應會選在社會科與自然科之間擇其一專心準備，專攻自己的強科或要申請校系的參採科目。但李老師也提醒考生，各校老師們都預期社會和自然這2科試題，隨著時間的延長，題目的深度及難度將會隨之增加。

新考制友善社會組考生

桃園儒林陳順基主任也說，準備科目減少看似可減輕考生壓力，實則各科的競爭會更加激烈。新制將過去自然組跨社會組特有利的現象將改變，往後在學測社會組、自然組跨考的情況將減少，這對社會組學生有利。

以往社會組學生必須分神準備自然科，108年起可選擇放棄，因為社會組校系「5選4」，絕大部分沒有參採自然科；一些純文組的校系，甚至連數學都不參採；而志向明確的社會組考生，甚至可以集中只拚3科，再搭配108年課綱高二數學將會分A、B版，110年或111年學測數學考制也會因此改變，這樣的考制變動對社會組學生相對友善。

這些年來學測5科總級的制度，加上自然組指考只要加考數乙就可跨社會組的考制，讓自然組考生相對有利，也導致高中自然組班級數增加、社會組班級減少，尤其是前段高中；而學生高中選讀自然組，大學就讀社會組系組成為普遍情況。新制則可讓社會組傾向的學生，在高二分組時不需再為了學測而先讀自然組，而可以適性選擇。所以預期前段高中自然組班級數會逐步回減，社會組班級數會回升。

頂尖考生答題須更謹慎

大考中心近年命題走向「素養導向」，升學輔導專家李旭文老師表示，題目的走向會與生活結合，題幹將會更長，需要閱讀解析大量資料才能作答，難度將相對提高，同學應多演練素養相關類型的考題。而學測社會科、自然科，跨科題或素養題的題目數近年逐步增加，整體有變難的趨勢，就像107年學測自然科考題被認為是近十年最難的一次，不僅如社會科增加跨考科的題目，也將諾貝爾物理獎、颱風衛星雲圖等時事融入考題，考驗學生的閱讀能力，反映了新課綱著重的素養導向，可作為108年學測的借鏡。

陳主任提醒同學，在考試時間加長，素養試題增加的情況下，對頂尖的考生來說，即使考題難度增加，但時間也拉長，仍然有餘裕仔細作答；但對中後考生而言，雖然作答時間增加，但難度可能也會變高，考試將比過往更加棘手。

高分群仍舊鶴立雞群甚至更強，但程度在中間的學子可能因為題目變難，或是不擅長處理跨科題目或長篇題型，而成績不如預期；加上報名考試科目人數減少，計算會考成績級距的前1％到考人數也會減少，相對級距標準會提高，連帶拉高單科5標所需要的分數，尤其是頂標跟前標，對想考頂尖大學的同學來說，考試時要更小心，因為「可答錯題數」比之前更少，同學最後階段衝刺應該特別注意這個趨勢。

(中國時報)