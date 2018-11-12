《旺旺中時》最新民調！柯丁打成平手！小野落淚 藍軍歸隊

2018年11月12日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

3萬選民讚聲 丁守中凱道造勢狂轟柯P

台北市長柯文哲競選總幹事小野表態挺陳其邁後，台北市選情出現了重大變化！根據《旺旺中時媒體集團》剛出爐的民調顯示，國民黨候選人丁守中幾乎追平柯文哲，以32.8％支持度微幅落後柯文哲的33.6％，交叉分析顯示，1個月之內，丁的藍軍支持度成長11.6個百分點；對照小野日前說「我一出手就很可怕」，柯、丁支持度的消長，充滿反諷意味。

相較於《旺旺中時》10月初所做民調，當時柯文哲支持度以41.6％領先丁守中27.2％，差距14.4個百分點。昨晚最新民調顯示，丁守中支持度32.8％與柯文哲33.6％，幾乎打成平手，民進黨姚文智則仍只有14.8％。

不過在看好度部分，柯文哲看好度高達50.8％，丁守中只有24.5％，姚文智8.9％；對比10月初的民調，柯文哲看好度大減9.7個百分點，丁則成長8.9個百分點。

中立選民 往丁流動

造成這次民調變化的最大關鍵是藍軍歸隊，10月初丁守中在泛藍只拿到64.4％支持，而柯文哲瓜分到泛藍26％的支持。昨晚民調顯示，丁在泛藍中，已得到76％支持，成長11.6個百分點，而柯文哲流失12.9個百分點的泛藍支持度，縮減至13.1％。

柯在中立選民裡，也損失不少。10月初民調顯示，47.3％中立選民支持柯，但昨天的民調，柯掉了11.3個百分點，僅剩36％。丁守中相對成長7.5個百分點，從10.6％提高到18.1％。

從年齡交叉分析來看，柯文哲在年輕人中仍穩定領先，20至29歲拿下53％支持度；30至39歲也是柯以54.2％領先，值得注意的是，10月初時，柯在這年齡層以78.4％完勝其他人，如今卻大幅衰退24.2個百分點，反倒是丁守中在這個年齡層提高16.3個百分點至25.1％，顯示柯的優勢往丁流動。

40至49歲的部分，柯、丁各是34.9％、31.7％，但柯在10月初的民調是55.5％，11月卻大減20.6個百分點。在50歲以上，柯文哲皆不敵丁守中。

青壯柯粉 大幅減少

值得注意的是，昨晚最新民調中，無反應（未表態）者的比率，從10月13.6％，提高至17.1％，柯、丁未來誰能從這部份爭取到更多支持，以及姚文智會不會受到丁陣營所說的「被綠營棄保」，將決定台北市長最後由誰勝出。

這次民調是在11月10～11日進行，有效樣本數1082人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點，由艾普羅民調公司執行。

(中國時報)