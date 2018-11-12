丁批柯 政治大騙子！藍酸柯立場反覆 未來還想選總統

2018年11月12日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中昨在凱道舉辦萬人造勢，選民熱情握手，令丁守中大受鼓舞，誓言要在最後階段力拚翻轉，並喊出「1124滅東廠」。丁守中競總主委張善政表示，丁守中是抱著這輩子最後一個工作的心情出來選市長，不像台北市長柯文哲選了市長後，接著想選總統，「有這樣在選市長的嗎？」

指控綠白合謀 藍軍應團結

丁守中昨在凱道舉辦造勢大會，藍營大咖雲集，現場湧入約3萬人，丁陣營士氣大振。前總統馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席吳伯雄都到場；現任及前任台北市立委也接力替丁守中喊聲打氣。口徑一致主打對民進黨投下反對票，更指控「綠白已合謀」。

張善政昨展現擔任競總主委的實力，演說時「軟硬兼施」，他先透露一段溫情小故事，丁守中徵詢他擔任競總主委意見時，他先反問丁，「我憑什麼幫你？」丁守中告訴他，20多年來他每天都在想如何讓台北更好，他這輩子，如果有機會，最後一個工作，希望就是台北市長。

凱道造勢 高喊1124滅東廠

接著張善政大酸柯文哲。張善政說，柯文哲4年前在台大醫院的工作做得不開心，才想說選市長選看看好了，結果現在又想選完市長去選總統，「有這樣在選市長的嗎？」他更直批，柯文哲對內湖交通問題竟然說「沒救了」，「柯文哲覺得沒救了，就讓丁守中來救！」

昨天會場到處都是青天白日滿地紅的旗海飄揚，韓國瑜唱紅的「夜襲」不斷地在會場中迴盪，來賓接連帶動唱，支持者情緒都很高昂。

丁守中致詞時火力全開，痛批柯文哲執政後，台北城市競爭力下滑，看不到其他國際大都會的車尾燈，接著在質疑柯文哲立場反覆，騙藍騙綠騙共產黨，就是一個「政治大騙子」。丁守中也瞄準民進黨執政不利，以「1124滅東廠」作結，要藍軍大團結。

馬英九昨也炮轟蔡英文總統，因為民心思變，國民黨士氣如虹，民進黨就開始用奧步，拿他在研討會上的發言做文章，挑動統獨議題，說他傷害台灣主權。馬反嗆，他當總統8年邦交國只丟一個，蔡英文執政2年多就丟掉5個，依照這速度，卸任前恐怕還會丟3個，「到底誰在傷害主權，我都不好意思講。」

(中國時報)