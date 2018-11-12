中影老員工 跳出來指控 始終掛勾政治！藍皮綠骨到白皮 小野換膚有術

2018年11月12日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 林淑娟 、 陳昱翰 ／台北報導 ／台北報導

柯文哲競選總幹事小野拍片力挺民進黨高市候選人陳其邁，遭丁守中批是「民進黨文化門神」，小野回應時落淚，但眼淚滴出更多批評！作家裴在美投書〈小野，你哭什麼〉，指他過去在中影掌權且排除異己，如今又有中影老員工跳出來指控，小野在中影任職時吃國民黨的飯，然後去幫陳水扁助選，且早年屢次洩漏中影內部情資給黨外雜誌。他年輕時藍皮綠骨，中年綠皮綠骨，如今白皮綠骨，如出一轍。

深受中影栽培 養老鼠咬布袋

過去曾與裴在美共事過的「中影老同事」說，裴在美所寫的確實為公道話。該名老同事當時與小野屬不同部門，但全中影的人都知中影拍攝計畫製片部有絕對決定權，但只有製片部的小野說了算。老同事說，小野是國立台灣師範大學生物學系畢業，不是影視相關科系，能在國民黨執政時期的中影位高權重，可說是深受中影栽培。

但類似「養老鼠咬布袋」的事情發生了，小野常把中影機密、僅內部員工才知道的事洩給黨外雜誌報導，當時員工都心照不宣，但又不好多說，知道小野是「吃中影的飯，但把祕密放出去給在野黨」。老同事印象深刻的是，在選舉期間，曾透過電視親眼看見小野上了陳水扁的車跟去拜票，「他一直都跟政治有掛勾，也滿厲害，壓注壓得滿準，所以從中間得到滿多回饋，不然哪有辦法擔任華視總經理？」

受扁「政治酬庸」標籤撕不掉

老同事認為小野1989年離開中影，這 10多年曾兩度進入無線電視台服務，2000年他在陳水扁當選總統後，接任台視節目部經理，2007年從江霞手中接下華視總經理職務，一直當到2008年3月。不談能力，評價，他接受扁政府「政治酬庸」的標籤絕對撕不掉。

小野在2000年時應當時台視總經理胡元輝之邀，擔任台視節目部經理，外界盛傳是因他在總統大選中支持陳水扁才獲得此職，但他當時自認受邀接任此職是為了改造惡質電視生態，而無關政治酬庸；2006年4月，還是在陳水扁執政期間，小野從江霞手上接任華視總經理，再度被視為政治酬庸。

小野曾感嘆，台灣不是只有藍綠，天空、河流是藍色的，樹是綠色的，也堅稱「我是白色的」，但因他「換膚」數次，骨子都是綠的，如今強調自己是白的，對社會大眾來說，可信度會有幾成呢？

(中國時報)