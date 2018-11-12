被批豬隊友 小野稱「不再回應媒體」

2018年11月12日 04:11 中國時報 張潼 、 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

面對媒體提問，小野馬上拿出手機摀嘴講電話，隨即揹起背包快閃。（吳堂靖攝）

台北市長柯文哲競選總幹事小野從拍片挺綠營高雄市長候選人陳其邁起，陸續引發諸多爭議，也讓不少網友批他是柯連任路上的豬隊友。他11日在臉書PO出千字長文向柯文哲說「對不起，謝謝你」；他另稱，自己是能承受所有辱罵的人，不過，「基於一再被醜化，我從此不再回答媒體任何問題。」

小野千字文洋洋灑灑寫出自己擔任競選總幹事以來，觀察柯文哲作為首都市長，是「寬容、慈悲的政治家，甚至革命家」，接著又提到近日被很多人責怪、辱罵，不只市長兩度擁抱他，並交代幕僚日後凡事要找他討論，甚至辯論會後記者會上，幕僚「用力抱著我的手」，在在令他覺得，「我們真的是一個非常棒、非常棒的團隊」，不會被有心人士分化挑撥。

最後，他向柯文哲喊話說，這段時間很對不起他，但希望從此能把所有榮耀歸於柯；小野還要柯不用擔心，因為自己能夠承受所有辱罵，且2周以後，一切紛擾都會塵埃落定。不過，即使自詡團隊的團結、自身的堅強，小野事後卻仍在該篇貼文下方補充了幾句話，強調自己一再被醜化，從此不再回答媒體任何問題。

小野昨晚雖出席「行動競選總部趴趴GO」活動，看到媒體一度以為是尋求合照的民眾，友善詢問「你們是要拍照嗎？」當被問到作家兼導演裴在美投書嘲諷他「哭什麼」，他馬上拿出手機摀嘴講電話，隨即揹起背包快閃離開，沒有做回應；柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒則表示，該投書所指涉內容屬於總幹事個人事務，因此不會以競選辦公室的立場多回應。

(中國時報)