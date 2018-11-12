悲情混合憤怒 迷惑年輕人！哭什麼 裴在美「拜託2位 醒醒吧」

2018年11月12日 04:11 中國時報 周慧如 ／台北報導 ／台北報導

裴在美小檔案

旅美作家裴在美昨 (11)日在本報《時論廣場》發表「小野，你哭什麼」一文，成為網傳熱門文章。她昨再接受本報專訪表示，小野和吳念真沒有把才華和力量好好繼續貢獻給台灣的新電影，反而一昧的去搞政治影響社會，尤其是影響年輕人為職志，但2位都已經過時了，拜託2位，醒醒吧！

裴在美集作家、演員、電影編導於一身，她看了小野近日的行徑，感慨萬千寫道「小野與吳念真一路走來太過順利，自年輕時起，習慣於毫不留情地批判他人，因而看不到自身的盲點。」

吳念真和小野是在1980年至1989年於中影任職，吳是編審，而小野是企畫部副理兼企畫組長。小野和吳念真認為他們推動了台灣新電影浪潮，但裴在美質疑，「還好，你倆在1989雙雙離開了中影，否則，說不定也沒有《推手》、《喜宴》、《飲食男女》，更不可能有今天的李安了。」

裴在美對小野與吳念真的批判，在網路上獲致廣大迴響，一堆網友跑出來大讚「說得好」，有人說「黨產會應該沒收這兩人在中影公司9年的薪資」，也有人說「小野、吳念真離開了中影，台灣才會有李安，否則台灣將會只剩下鄉土電影。」

她說，小野和吳在中影期間對組織改造毫無建樹，「你想啊，在中影，編審既可編劇又是審查提案的人，這好比球員兼裁判。他們不但沒有提出制度需要改變，反而剛好藉用這個機制做自己想做的事。吳念真和小野表面老實，其實是很強悍的人。他們聯手架空了製作部經理，所有的企畫案，除了中影固定要拍的政策片和老導演，如李行、胡金銓等，其他都是他們說了算。」

至於創意的引進，她說，當然，他們確實推動了新電影。在風格上回歸到寫實，在題材上，不僅開發本土和鄉土，也進入一個較真實的社會面，這些都是很可貴的改變。

但是電影應當是多面的，她認為，小野和吳念真在當時選的導演、題材，或自己的原著劇本，完全是以自己的口味和意識形態為依歸，就變得很單一性。裴在美認為，因為如此，小野和吳沒有把當時那股偉大的浪潮，落實成台灣電影的康莊大道。

她肯定，2位對台灣電影確實有貢獻，尤其吳念真的作品，有些雖然粗糙，但是浪漫，質樸而且令人懷念。他們開發了一個台灣電影不曾觸碰過的領域，這是不可磨滅的。

但是發揚本土特色，她說，應該是本著普世的人文精神，而不是為特定歷史背景下，產生的偏頗意識形態和悲情，來做為這樣一個本土戲劇的動力。

特別令人惋惜的是，她說，吳念真和小野用他們巨大的聲名和影響力，一種悲情混合著憤怒的浪漫魅力，迷惑了許多無知的年輕人。但他們腦子裡的想法，其實都已老了，21世紀都要過到5分之1，若還沉湎於一個幾十年前歷史背景下產生的，無論是悲情也好神話也好，是不是有夠荒唐？

(中國時報)