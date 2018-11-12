敢做要敢當 丁團隊「小野裝可憐討拍」

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野被國民黨台北市長候選人丁守中批評「文化門神」，雙邊交火猛烈，小野昨拒絕再回應媒體提問。丁守中團隊發言人詹為元則說，小野自己做的事情，自己要負責，不要做完了卻裝可憐討拍。

小野為民進黨高雄市長參選人陳其邁拍支持影片，引發爭議。詹為元說，丁守中從頭到尾就沒有要分化挑撥，是小野自己跑去支持民進黨籍陳其邁，卻又不敢說柯文哲團隊為何要這麼做。

丁守中昨舉辦萬人造勢活動，小野也成為消遣話題。小野曾經罵過丁守中沒讀書，丁守中文宣組召集人唐湘龍昨致詞時開口就像台下支持者問，「有沒有讀過書？」台下支持者笑成一團。

作家楊渡昨受訪表示，作為文化人的小野，他要挺誰，批判誰都沒關係，這是文化人的言論自由，一如吳念真與柯一正，「但作為柯文哲競選總幹事的小野，是一個帶頭打選戰的政治大將，本來就應該面對各種政治衝突，並回答他為什麼去支持另一黨的候選人。」

楊渡認為，他不應該在政治批評來的時候，說自己是文化人，「如果他在擔任競選總幹事之前，沒有這個自覺認知，那是對政治的無知。但他參與過多次選舉，且有相當多群眾運動經驗，不會如此無知。所以是故意的嗎？」楊渡認為，擔任政治上最敏感的「競選總幹事」，卻躲回文化人的身份找保護傘，「這樣就讓人感到不堪。」

吳念真則表示，針對這件事他不想有回應。他說已經有朋友把作家裴在美的文章「小野，你哭什麼？」傳給他看，他覺得選舉期間的台灣，真的很像文化大革命，「這種我稱之為選舉的歇斯底里，根本不必回應。」

(中國時報)

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