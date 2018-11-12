藍喊市長投丁 成全柯選總統

國民黨台北市長候選人丁守中（左）11日在凱道舉辦1111造勢活動，現場湧入熱情支持民眾，為丁守中加油。（王英豪攝）

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中國時報
無黨籍台北市長候選人柯文哲（前左）11日出席台北市長候選人首場公辦政見發表會，向市民細訴四年施政成績，會後在幕僚開道下快步離去。（陳怡誠攝）
台北市長候選人泛藍支持度

2018選戰進入倒數階段，國民黨台北市長候選人丁守中在最後階段氣勢攀升，藍軍力求在首都翻轉，最後一波攻勢箭靶瞄準「綠白合謀」、柯文哲心不在選市長而在選總統，並創造出口訣，開打「密碼戰」，準備運用「韓流」狂捲全台之際，拉抬丁守中選情。

小野挺其邁 藍軍夢醒

自從柯文哲競選總幹事小野跑去力挺陳其邁後，台北的選情出現了明顯變化，丁守中的民調逐漸上升。這可能與藍軍回歸有關，過去部分藍營支持者確實因為認同柯文哲兩岸一家親，加上丁守中欠缺亮點，因此轉向支持柯文哲，柯才能穩定領先其他人。

不過，「韓流」提振藍軍士氣，偏偏在這時候小野跑去支持高雄的陳其邁，令台北的藍軍大夢初醒。國民黨也逮到機會，主攻綠白事實上就是合謀，支持柯文哲等於支持民進黨，讓藍軍選民開始有危機意識。

暗號紛出籠 記好投藍

接著，國民黨再主打柯文哲選上市長後，可能心也不在市政，而是想去選總統。丁守中競總主委張善政昨特別強調，丁守中是抱著做市長是最後一個工作，就是為了凸顯柯與丁兩者間的不同。前立委蔡正元致詞時也說要大家成全柯文哲讓他選總統，讓丁守中當市長，目的也是給正在猶豫丁柯之間的泛藍選民，一個「投藍」的好理由。

韓國瑜上次在旗山造勢以手指比「1」，告訴支持者這是他們之間的「暗號」，藍軍也出現各種具有巧思的「密碼戰」，比如名嘴鄭麗文就喊出「123救台灣」（1號韓國瑜，2號丁守中，3號盧秀燕）；丁守中文宣召集人唐湘龍也喊「兩好三壞四出局」（2號丁守中，3號姚文智，4號柯文哲）。丁守中則要大家「1124滅東廠」。

3招攻勢 盼翻轉北市

可以見得，藍軍最後一波攻勢「三招」，組合技其實相當縝密，先以「綠白合謀」動搖本來跑票的藍軍，接著再以「讓柯文哲選總統、丁守中當市長」，給了這些跑票藍軍好理由投藍，最後再用簡單、好記的密碼告訴支持者，如何精準投票。

依據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，柯文哲的選票已有一部分流向丁守中，藍軍明顯在小野事件後開始歸位，民調封關後的兩周將是關鍵，丁守中能否爭取成為藍軍在首都選舉必定支持的候選人，就是國民黨此役勝敗的關鍵。

(中國時報)

敢做要敢當 丁團隊「小野裝可憐… 柯P能否連任 綠軍是關鍵

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