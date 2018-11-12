柯P能否連任 綠軍是關鍵

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中國時報
／台北報導

九合一選舉倒數12天，根據《旺旺中時》最新民調，與10月初比較，國民黨丁守中在泛藍獲得76％的支持，1個月內增加11.6個百分點，台北市長柯文哲的非泛藍（泛綠）支持度，在1個月內由52.4％，退至51.1％。民進黨姚文智在泛綠的支持，反而由34％，稍成長至34.6％，未來姚文智的綠營選票是否流向柯P，將是柯P能否連任的關鍵。

柯文哲在10月底聲援婦聯會，後來又道歉，對藍綠選民而言，都不討好。接著，柯競選總幹事小野上周表態力挺陳其邁後，引發外界質疑柯、綠再度合作，柯文哲失去藍營選民信任。再加上韓流效應發威，柯文哲在泛藍選民掉了12.9個百分點，丁守中的泛藍支持度比10月提高11.6個百分點，達到7成6，藍軍已有歸隊態勢。

近日來姚文智猛打柯文哲在2014年的選舉帳戶有問題，與柯長期營造的公開透明、清廉的形象極不符。民調顯示，柯文哲在泛綠選民的支持度，在1個月內掉了1.3個百分點，而中立選民的支持度更掉了11.3個百分點。

姚文智雖經歷丁陣營指稱被民進黨棄保，但姚文智在最新調查中，仍有34至35％的泛綠支持，柯文哲若要勝出，就要看是否在未來兩周從這部分挖到票。

另由交叉分析顯示，柯文哲僅在台北市信義、大同、士林等3區，民調仍有成長，但其他區都呈下跌態勢。其中，柯在中正、內湖分別較上月跌了22.1及24.3個百分點，而這兩區丁守中都上漲超過10個百分點，更遑論傳統公教區的大安、文山，都呈現「柯消丁漲」的樣態。

(中國時報)

藍喊市長投丁 成全柯選總統 柯質疑藍綠帳目 姚揚言提告

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