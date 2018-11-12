柯質疑藍綠帳目 姚揚言提告

台北市長候選人姚文智10日在辯論會上公布競選帳目，卻遭現任市長柯文哲質疑數字真實性，甚至諷刺2人與4年前連勝文所提出的帳目資料，都是在「汙辱台灣人智商」。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

藍綠台北市長候選人丁守中、姚文智10日在辯論會上公布競選帳目，卻遭現任市長柯文哲質疑數字真實性，甚至諷刺2人與4年前連勝文所提出的帳目資料，都是在「汙辱台灣人智商」。姚文智昨要求柯文哲道歉，否則將採取法律行動，「不容這樣的歪風繼續下去」。他更在政見會火力全開，痛批柯誤導選民，根本就是在說謊。

國民黨台北市長候選人丁守中質疑，柯對他的競選經費諸多質疑，和四年前一樣，始終對關鍵質問置若罔聞、避重就輕，呼籲柯文哲應該「直球對決」，把話說清楚，他也歡迎公信單位介入三陣營查帳，看誰花的錢多。

柯文哲日前率先公布競選帳目，並向丁、姚喊話應公布，兩人前天在辯論會上秀出帳目，但柯批對手公布的競選經費比他少，就跟2014年連勝文報的經費比他低一樣，是在汙辱台灣人智商。

姚文智昨前往景行里長候選人高陳淑女競總成立大會，對於柯的指控，姚一早就「7 pupu」，高分貝痛批，若不是柯文哲照稿念，就是他數學有問題，竟說別人的競選經費看起來比他還少，「不斷藉這樣方式墊高自己道德，汙衊別人」，根本是假清高。

姚文智昨出席政見發表會，先是質疑柯文哲2014年稱提前半個月關閉選舉帳戶，但根據監察院資料，柯關帳後仍繼續收取匿名及非匿名捐款1564筆、共929多萬元，他提出這項質疑已經1周，柯至今仍講不清楚，還把問題推給時任競選總幹事姚立明，「這麼多天來都無法說明，代表你在說謊！」甚至今年也發生關帳後照樣接受政治獻金，「你最清廉，你拔下手上的魔戒，你早就關帳，呸！」

姚文智也表示，他公布的支出明明比柯文哲高，柯卻扭曲別人，把連勝文的問題冠到其他候選人身上，若柯不道歉就提告。

柯文哲前天允諾調查並公布帳目，昨仍稱會把2014年的會計找回來整理資料，一定會處理；柯辦表示周一再處理，另向姚喊話，盼公布帳目細項讓外界檢驗。

(中國時報)

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