「兩岸和平是目標」柯籲先表達善意

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲5月間為「兩岸一家親」論述造成部分民眾「不爽」道歉，卻遭外界質疑立場反覆，但他事後仍強調，兩岸一家親立場不變；柯11日在政見發表會上重申，「兩岸和平是目標」，我們應該先表達善意，與此同時，該做的準備還是繼續做。

兩岸議題日前在辯論會上成為其他對手頻頻拿出來攻擊柯文哲的題目，但柯並沒有多做回應，但昨天在政見發表會上，柯提到，1949年有200萬外省人來台，1987年兩岸開放探親，現在在台陸配有38萬人，也有200萬人在大陸工作經商，台灣經貿有40％仰賴大陸，如果在台灣島內還要分出敵我，只是自找麻煩。

柯指出，他不樂見兩岸關係越來越緊張，民間、城市交流還是要維持，陸客不來對台灣經濟有些影響，但如果陸客不來是因大陸政策禁止，那還可以透過談判處理，若是因為大陸人民對台灣不喜歡而不來，那才是嚴重。

柯文哲表示，如何增加兩岸善意的交流十分重要，他曾在2014年提出「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」等四個互相，到了2017年又多一個「互相諒解」，兩邊交往應秉持互相諒解態度，兩岸和平是個目標。

但柯也重申，台灣要自立自強，經濟和國防要維持一定水準，且兩岸和平雖是目標，但我們要務實處理問題，先表達善意，該做的準備還是要準備。

(中國時報)

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