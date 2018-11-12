柯打政績牌 姚炮轟柯 丁未出席

2018年11月12日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長選舉首場公辦政見發表會11日登場，除國民黨候選人丁守中因凱道造勢強碰，請假未出席，其餘4人均到齊。現任市長柯文哲高談政治理念，大打政績牌，但論述缺乏新意，遭民進黨候選人姚文智狠酸跟辯論會「念同一套稿」；無黨籍候選人李錫錕、吳蕚洋則專注闡述個人政見，形成4人各自表述，缺乏亮點。

尋求連任的柯文哲繼在辯論會上採保守策略，政見發表會上避開大巨蛋、公宅跳票等爭議議題，重申4年前的參選理念，主張改變台灣選舉文化、公開透明等價值，還大打去年招商成績全國之冠的「經濟牌」，強調自己當市長前2年招商掛蛋，但馬、郝市府前2年也是零，「他們是在建立新的政商關係，我是建立新的制度」，他任內證明正當做生意，還是可賺錢。

對比其他人大談政見，姚文智將大半時間放在炮轟柯P，他痛批柯那套理念4年前就提過，卻說一套、做一套，聲稱要超越藍綠，又忽藍忽綠，他舉柯的政治獻金疑雲、婦聯會道歉說、辦競選活動違法喊修法等事件，痛批柯假公濟私、言行不一，他還轟柯任內施政執行率低，「比前總統馬英九還不如，比國民黨還國民黨」。

李錫錕主打夜間經濟政見，要把台北變成不夜城，創造更多工作機會，引進歐美觀光客，他也批柯報告很扎實，但太瑣碎，台北市需要像他這樣大破大立的人，政見大家都會講，選候選人的性格才是關鍵。

因「蜂蜜檸檬水」獲得關注的吳蕚洋則說，未來會設立直達公車、機車專用道，導入AI系統來控制交通號誌變更，提升行車效率和安全性，但也不忘強調蜂蜜檸檬的功效有助解決長照和健保議題，可以讓市民永保健康，遠離所有病苦。

(中國時報)