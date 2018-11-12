高雄反空汙 秒變韓流主場

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（中）11日與台南市長候選人高思博（右）、屏東縣長候選人蘇清泉（左）合體參加高雄反空汙大遊行。（林宏聰攝）

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中國時報
／綜合報導

高雄反空汙大遊行11日登場，適逢選舉年，主辦方邀各政黨參加，藍綠市長候選人韓國瑜、陳其邁都來共襄盛舉；韓國瑜粉絲熱情推擠，讓他動彈不得，比預定時間晚20分鐘才從起點出發，更有人忘情高喊「凍蒜」，遊行秒變韓流主場。

藍綠2市長候選人 都參加

南部反空汙大聯盟、要健康婆婆媽媽團高雄團、高雄健康空氣行動聯盟主辦的反空汙大遊行，昨天從中央公園出發，由於遊行年年辦，近年人數遞減，去年僅約1、2000人，今年主辦方估計，共超過3000人參加。

主辦單位規畫民進黨、國民黨、親民黨等政黨大隊，藍綠高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁皆出席；陳強調，未來擔任市長會成立空氣品質監督管制委員會，派1位副市長整合各局處，並納入公民團體代表，一起改善空汙。

原本韓陣營幕僚事先溝通好，為避免模糊訴求，口號改喊「反空汙、要健康、韓國瑜、一起來」，但韓一現身，韓粉們情緒激昂，一窩蜂向前猛衝，不斷高喊「翻轉高雄、韓國瑜凍蒜」。

南高屏合作 韓喊嚴管生煤

「我有信心出重拳解決空汙問題！」韓國瑜昨與台南市長候選人高思博、屏東縣長候選人蘇清泉合體遊行，他允諾當選市長後要嚴格管核生煤品質，在拚經濟與顧環保之間求取平衡，透過南高屏齊力合作向空汙宣戰。

昨天下午雖然燥熱，但環團及民眾一路從高雄中央公園集結出發，沿五福路、民權路、三多路前進，終點在大遠百旁的廣場，隊伍綿延約1公里。

環團提出，包括要求高市府訂立「生煤管制條例」、空汙法刪除移動汙染抵換固定汙染、反對中油曄揚石化廠高雄設廠，以及中鋼煉焦爐溼式改乾式、興達燃煤電廠改天然氣廠等4大訴求。

環團4訴求 市府指已減汙

高市環保局回應強調，市府已多管齊下汙染減量，且今年元月至10月細懸浮微粒達紅色等級日數從去年29天降至16天。環保署則表示，生煤管制條例及中油設廠需尊重地方政府權限，興達電廠除役，台電已排定時程，空汙法修法則可再溝通。

(中國時報)

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