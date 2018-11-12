韓國瑜高雄選戰打得灑脫！新聞透視》硬著頭皮走一段 陳其邁進退失據

2018年11月12日 04:11 中國時報 林宏聰

旗山人氣PK！陳其邁進場通行順暢 韓百米走十分鐘

韓國瑜大鬧高雄選戰打得灑脫，「孑然一身、毫無羈絆」反成優勢，而家大業大的陳其邁背負民進黨執政包袱，環團反空汙遊行反的正是執政黨，他立場尷尬，但環保是普世價值，仍得硬著頭皮走一段，此時再提環保政策，還剩多少可信度？

高雄環團舉辦1111反空汙大遊行，主軸定調為「怒吼」，當然是向高雄、中央全面執政的民進黨表達憤怒，尤其興達電廠11月30日生煤許可到期應除役，市府又核發許可，更令環團無法信任執政黨對空汙治理決心。

上街遊行對反對黨韓國瑜來說合情合理，他甚至稱「反空汙是高雄人的大事」；反觀陳其邁雖答應出席，但事前低調到家，只由民進黨議會黨團發稿回應環團訴求，順帶提出4項陳其邁加碼改善空汙政見。

昨天媒體詢問台中火力發電廠、興達發電廠似乎配合遊行雙雙降載時，陳先推說不清楚，後以要趕往旗山大造勢為由，提前離場，整個民進黨大隊也愈走人愈少。

幸虧陳其邁早早離開，否則走到高雄市府前，主辦單位豎立環保署長李應元、經濟部長沈榮津、高市代理市長許立明人形立牌，當遊行群眾在他們臉上貼滿怒臉貼紙時，陳恐更難堪。

選戰進入尾聲，陳其邁和韓國瑜卻愈來愈像，白襯衫袖子挽起來了、戴牛仔帽玩角色扮演、跟打北漂廣告、自爆把深藍牛肉麵吃成綠的，連昨晚旗山大造勢也學韓國瑜搞手機燈照夜空，網友酸度爆表，乾脆給他取了個綽號叫「邁拷貝」。

陳其邁很難擺脫民進黨施政不利包袱，但卻又一再模仿韓國瑜選戰打法，顯已進退失據亂了套。邯鄲學步結局大家都懂，剩不到2星期，若相信倉卒學來的步法能在終點前衝刺逆轉，是不是太天真了？

(中國時報)