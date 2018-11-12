陳回防大旗美 推港都又跑又跳

2018年11月12日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁11日回防大旗美地區，宣稱「爆場」湧入逾3萬人，象徵綠軍氣勢回穩，主軸圍繞「我是高雄人，我驕傲」及統獨議題「中國勢力滲透」等，陳痛批對手韓國瑜的又老又窮，他則能帶領高雄變成「又跑又跳的健康孩子」。

活動由總統府祕書長陳菊、副總統陳建仁、前高雄代理市長葉菊蘭等人暖場。陳菊感慨，曾為高雄打拚的人，如今變成過街老鼠，天地顛倒沒是非。她拉高分貝疾呼，不能讓高雄翻盤，這次失敗代表台灣民主會因抹黑，讓價值、是非都喪失公道。

陳其邁進場花了10多分鐘，受到支持者簇擁，一上台炮火猛烈，質疑南漂、北漂、水母漂的對手韓國瑜竟說「高雄拚經濟，賺錢就好」，這樣大錯特錯，高雄不只要拚經濟，更要守護民主價值，也不捨相挺他的藝文人士遭網路霸凌，自己也被抹黑「戴耳機」。

陳其邁對台下支持者開出5大支票，他提到，未來讓國道10號延伸到六龜新威、台86線延伸到內門、拓寬台28線發展旗美觀光、農發基金4年內從5億增至9億元，並擴充長照關懷據點到500個。

活動進入尾聲，陳其邁偕高市議員候選人、立委等大合唱民進黨最知名競選歌曲《伊是咱的寶貝》，但撞哏韓國瑜美濃場的「手機夜光秀」，且近半數支持者不留情先離去，邱議瑩還喊「謝謝大家都留到最後」，場面有些尷尬。原本陳陣營誇口人數要比韓國瑜多2倍，最後未達標。

韓國瑜8日美濃造勢會場不少攤販進駐賺造勢財，卻遭警方開單，旗山警分局昨在會場周遭設交通錐，不讓攤販進駐。在老街賣蛋捲的賴老闆說，老街人潮雖湧進較平日多1倍，但購買力僅增近1成。香腸攤販林曉婷說「來其邁這賣不好，下次要去國瑜場」。

(中國時報)